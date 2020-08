Battre sa coulpe

Le plan d’action pour une deuxième vague de la COVID-19, que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a présenté mardi, repose sur une lucide admission des dysfonctionnements qui ont conduit à l’hécatombe pandémique au Québec chez les personnes âgées, essentiellement dans les CHSLD publics et privés.

Il est rare pour un gouvernement de reconnaître aussi ouvertement ses fautes à moins d’y être forcé par le Vérificateur général ou le Protecteur du citoyen, deux chiens de garde qui, rappelons-le, ne relèvent pas du pouvoir exécutif mais bien de l’Assemblée nationale.

Il faut dire qu’il est plus facile pour l’appareil d’État de faire preuve de cette franchise et de cette abnégation quand tant la ministre responsable que le sous-ministre ont été remplacés. Christian Dubé et la sous-ministre, Dominique Savoie, sont en poste depuis moins de deux mois. Étrangement, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, contre vents et marées, est toujours bien en selle.

Mercredi, Christian Dubé a annoncé qu’il mandatait la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, pour qu’elle examine la performance du réseau durant la pandémie, surtout en ce qui a trait aux personnes âgées hébergées dans les CHSLD. Elle évaluera la capacité du réseau, les soins qu’il a dispensés et sa gouvernance. Ses recommandations sont attendues au plus tard le 1er septembre 2021.

Cette instance, abolie par Gaétan Barrette qui la trouvait enquiquineuse, a été rétablie à son corps défendant à la fin du dernier mandat libéral. La commissaire ne dispose pas de la même indépendance que le protecteur du citoyen et le vérificateur général puisqu’elle relève du ministre. Mais Christian Dubé a donné l’assurance qu’elle procédera à son enquête en toute indépendance. Elle ne dispose pas des pouvoirs conférés aux commissions d’enquête, notamment celui d’assigner des témoins. Le ministre a toutefois indiqué que le gouvernement lui accordera ce pouvoir si elle le lui demande.

Christian Dubé a raison de souligner que la commissaire, beaucoup plus « agile » qu’une commission d’enquête, peut se mettre à l’œuvre dès maintenant et qu’elle possède déjà une expertise pointue en matière d’organisation des soins de santé. De toute façon, il s’agit avant tout d’une enquête administrative sur les problèmes organisationnels et de gestion du réseau. Le ministre devrait cependant s’engager à déposer le rapport de la commissaire à l’Assemblée nationale dès sa réception.

Rappelons que, de son côté, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a amorcé une enquête sur la réaction du ministère et des CHSLD à la pandémie. Elle déposera à l’Assemblée nationale un rapport d’étape cet automne et son rapport final un an plus tard. De plus, le Bureau du coroner poursuit son enquête sur les déboires de la résidence privée Herron qui fait déjà l’objet d’une enquête policière pour négligence criminelle.

On ne peut évidemment pas attendre les résultats des enquêtes pour se préparer à la deuxième vague de la COVID-19 attendue l’hiver prochain. Les défaillances du système que la pandémie a exacerbées sont connues et la liste est longue : du personnel en nombre insuffisant avant même que ne frappe le coronavirus, la mobilité des professionnels soignants d’un établissement à un autre, l’absentéisme, un manque flagrant de matériel de protection, un contrôle des infections déficient, une organisation inefficace du dépistage et une faible capacité de tester, des problèmes de gestion et de communication.

Dès septembre, quelque 8000 préposés aux bénéficiaires, nouvellement formés, doivent entrer en fonction dans les CHSLD. Ainsi, finis les mouvements de personnel d’un établissement à un autre, sauf pour les infirmières, une lacune à laquelle il faudra remédier. Le ministre accorde 106 millions à la Santé publique pour l’embauche de 1000 professionnels afin de gérer les éclosions. Les résultats du dépistage se font trop longtemps attendre, a-t-il cependant admis.

On ne sait pas de quoi est fait l’avenir, mais il y a lieu d’envisager l’arrivée d’une deuxième vague avec un prudent optimisme. Ainsi, les mesures de distanciation, combinées au port du masque, donnent des résultats notables, au Québec comme ailleurs dans le monde. Un dépistage rapide et efficace mènera à un meilleur contrôle des éclosions. On a aussi appris à la dure la suprême importance de protéger les personnes âgées dans les CHSLD surtout, mais ailleurs également.

Lors de cette deuxième vague, l’imprévoyance et l’improvisation ne sauraient primer. Le gouvernement Legault et le réseau de la santé ne pourront plus se réfugier derrière la nouveauté du coronavirus et son imprévisibilité.