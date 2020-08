Reprendre l’initiative

N’eût été l’affaire UNIS (WE Charity), Bill Morneau aurait-il remis sa démission précipitamment à titre de ministre des Finances et de député alors que la COVID-19 demeure une menace ? Il est permis d’en douter.

Les fuites orchestrées depuis plusieurs jours par l’entourage de Justin Trudeau portant sur d’importantes divergences entre le premier ministre et son ministre des Finances semblent arrangées avec le gars des vues. Jadis professeur de théâtre, Trudeau le dramaturge a mis en scène une pièce dont les ficelles sont grosses comme les cordages du bateau dans lequel il nous mène.

En ces temps de pandémie, l’action énergique sur le plan financier — quelque 250 milliards en soutien aux individus et aux entreprises pour éviter un effondrement économique — est le fait d’armes du gouvernement Trudeau, qui a vu, d’ailleurs, sa cote de popularité atteindre des sommets. L’électorat lui fut reconnaissant d’avoir atténué les effets néfastes du fort ralentissement qui a frappé l’économie et d’avoir ainsi évité les affres d’une profonde récession.

Or le grand responsable de ce plan costaud qui a dopé les appuis au Parti libéral, c’est Bill Morneau. L’ensemble du gouvernement a certes mis la main à la pâte, y compris le premier ministre, mais en matière de finances publiques et de grands équilibres financiers, c’est le ministre des Finances qui est au bâton.

On ne peut dire que Bill Morneau se soit distingué pour son goût immodéré de l’austérité. Alors que l’économie roulait à plein régime avant la pandémie, il a signé des budgets déficitaires. Sauf exception, les déficits n’excédaient pas ce que permettait l’assiette des revenus de l’État, c’est-à-dire que le poids de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) continuait de baisser, bien que légèrement. Les conservateurs n’ont cessé de critiquer les budgets de Bill Morneau, qu’ils jugeaient dépensier. Pour eux, il aurait fallu effacer les déficits et même réduire la dette en chiffre absolu. Mais Bill Morneau a persisté à signer des budgets expansionnistes, ce qui se défend.

Or voilà qu’on insinue que ce ministre des Finances prodigue ne l’était pas assez pour Justin Trudeau. Bill Morneau se serait opposé à la volonté du premier ministre de profiter de la situation pour améliorer le filet de protection sociale dont jouissent les Canadiens. C’est du moins ce que son entourage soufflait obstinément aux journalistes.

Pour mieux se débarrasser de Bill Morneau, on l’a donc accusé d’avoir la rage. L’énergie déployée par les apparatchiks pour ternir une étoile du gouvernement apparaît suspecte.

De fait, il y a sans doute plusieurs jours que le départ de Bill Morneau est décidé. Son implication dans l’affaire UNIS — le fait qu’il ait « oublié » de rembourser 41 000 $ à l’organisation pour des voyages en Afrique, avant de le faire finalement lors de sa comparution en commission parlementaire, est certes une raison suffisante pour exiger sa démission. Le Commissaire à l’éthique enquête sur ce possible conflit d’intérêts, d’autant plus que le ministre des Finances a participé à la prise de décision qui a favorisé l’organisation dont lui et sa famille étaient proches. Sa position était rendue intenable.

Or Justin Trudeau est pareillement impliqué. Il ne pouvait pas invoquer cet accroc pour se débarrasser de cette figure de proue de son gouvernement devenue encombrante. Si Bill Morneau devait démissionner pour cette raison, Justin Trudeau, en toute logique, devait l’imiter. Il fallait trouver autre chose.

En annonçant la prorogation de la session et la lecture d’un discours du Trône le 23 septembre prochain, Justin Trudeau, opportuniste, tourne une situation fâcheuse à son avantage. D’abord, il ne sera pas enquiquiné par le comité parlementaire qui ressassait l’affaire UNIS et dont les travaux sont suspendus jusqu’à la reprise de la session. Son parti étant toujours en position de tête dans les sondages, le chef libéral forcera un vote de confiance sur ce discours du Trône, qui prendra les allures d’un programme électoral, et sur le budget 2020-2021 qui, rappelons-le, n’a pas pu être présenté en mars. Ce programme sera très ambitieux, si on se fie aux propos que le premier ministre a tenus en conférence de presse mardi : un plan à long terme pour sortir de la pandémie, des dépenses pour aider la classe moyenne, une « relance verte ». C’est la vice-première ministre Chrystia Freeland, jadis journaliste économique et dont la polyvalence apparaît sans borne, qui remplace le ministre démissionnaire.

Bill Morneau n’était pas un ministre des Finances radin et il n’hésitait pas à dépenser pour stimuler l’économie. S’il est vrai qu’il s’opposait au plan de relance libéral, il y aurait lieu de s’inquiéter de la propension de Justin Trudeau à se servir de la planche à billets.