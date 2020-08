​Les casseroles de Trudeau: WE en avons marre

Le « scandale le plus stupide de l’histoire du Canada », selon l’expression savoureuse du député néodémocrate Charlie Angus, continue de miner la crédibilité de Justin Trudeau. Le premier ministre envisage de dépenser comme s’il n’y avait pas de lendemain, au risque d’empiéter sur les compétences des provinces, alors que l’impasse dans laquelle il s’est placé pour son manque d’éthique dans l’affaire de WE Charity (le Mouvement UNIS) menace la survie de son gouvernement. Les électeurs et les partis d’opposition ne doivent pas se laisser duper par son opportunisme.

Il faudra attendre jusqu’au début 2021 pour que le commissaire fédéral aux conflits d’intérêts et à l’éthique,

Mario Dion, fasse la lumière sur le rôle de Justin Trudeau et du ministre des Finances, Bill Morneau, dans l’octroi d’un contrat sans appel d’offres de 43,5 millions de dollars au Mouvement UNIS pour la gestion d’un fonds de plus de 900 millions en bourses pour le bénévolat étudiant.

L’organisation parrainée par les frères Kielburger a versé 250 000 $ à la mère de M. Trudeau, 32 000 $ à son frère et 1400 $ à son épouse pour des conférences. Elle aussi versé 41 000 $ à M. Morneau pour deux voyages humanitaires en compagnie de sa famille, une somme que le ministre a remboursée. Le mouvement UNIS a été jugé comme la seule et unique organisation capable de gérer le programme de bourses pour le bénévolat étudiant, un gaspillage de fonds publics justifié par la pandémie. MM. Trudeau et Morneau ne sont pas récusés des délibérations lors de l’octroi du contrat.

Les fonctionnaires impliqués dans le dossier ont été lamentables dans leur omission de procéder à une vérification diligente digne de ce nom. S’ils l’avaient fait, ils auraient réalisé que la majorité des administrateurs du Mouvement UNIS, dont la présidente du conseil au Canada, Michelle Douglas, avaient démissionné en raison du manque de transparence des frères

Kielburger dans la divulgation du portrait financier de l’organisme. Le mouvement UNIS multiplie les licenciements et les fermetures de bureaux depuis le début de la controverse. Cette affaire commence à empester la magouille.

La tourmente risque maintenant de provoquer la fin abrupte de la carrière politique du ministre Morneau. Le premier ministre Trudeau lui a réitéré sa pleine confiance, bien que le Globe and Mail ait publié des informations selon lesquelles il entretiendrait des doutes sur la capacité du ministre de reconstruire l’économie canadienne dans l’après-COVID-19. M. Trudeau ne peut pas vraiment renvoyer le ministre des Finances pour sa conduite dans l’affaire du Mouvement UNIS sans s’autolimoger.

Il faut donc un autre prétexte : M. Morneau n’aurait pas le bon profil pour la relance, un rôle qui irait comme un gant à l’ancien gouverneur des banques centrales du Canada et de l’Angleterre, Mark Carney. M. Trudeau a approché récemment M. Carney comme conseiller informel pour élaborer le plan de relance postpandémie. Cette alliance est l’équivalent d’un vote de non-confiance à Bill Morneau, un homme qui n’a pas uniquement des défauts. Ainsi, il aurait tenté de freiner les instincts dépensiers de

Justin Trudeau durant la pandémie, en suggérant notamment de limiter à 10 % la subvention salariale d’urgence aux entreprises. Le premier ministre l’a fait grimper à 75 % de la masse salariale.

Le gouvernement Trudeau a injecté 160 milliards dans l’économie durant la pandémie. Le déficit anticipé de 343 milliards (16 % du PIB) sera le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les informations du Toronto Star, Justin Trudeau et son entourage voient dans la crise sanitaire une occasion d’étendre les politiques progressistes du Canada dans les domaines comme les soins à la petite enfance, les résidences pour aînés et autres initiatives pour accroître le filet de sécurité sociale à grands coûts. Qu’importe que ces politiques empiètent sur les champs de compétence des provinces et qu’elles fassent gonfler le déficit.

Les électeurs n’ont pas signé un chèque en blanc à Justin Trudeau aux dernières élections. Les partis d’opposition feraient mieux de tenir ce gouvernement minoritaire en garde à vue et de freiner ses idées de grandeur. Le Bloc a fait un pas en ce sens cette semaine, en menaçant (sans grande chance d’y parvenir) de faire tomber le gouvernement si Bill Morneau, Justin Trudeau et sa chef de cabinet, Katie Telford, ne démissionnent pas. Les conservateurs ont aussi perdu confiance en Justin Trudeau. Pour l’heure, ce gouvernement fragile doit sa survie à l’appui des néodémocrates, qui salivent à l’idée de renforcer le filet de sécurité sociale.

D’ici à ce que le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique termine son enquête sur l’affaire du Mouvement UNIS, le gouvernement Trudeau devrait s’en tenir à l’intendance minimale. Si les libéraux veulent pousser les politiques publiques encore plus à gauche, sans égard aux compétences des provinces, qu’ils aillent demander un mandat clair à la population. Qu’ils aient le sens des responsabilités et le courage de déclencher des élections.