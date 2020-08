Un plan rassurant

À trois semaines de la rentrée scolaire, les parents peuvent pousser un soupir de soulagement. On dirait bien que le renouveau de l’école, après des mois de classe interrompue, aura toutes les allures d’un solide recommencement. Il ne répond peut-être pas à toutes les attentes exprimées, mais il propose à tout le moins un cadre clair — à bas la confusion ! — et replace les élèves au haut de la liste des priorités.

Il a fallu du temps, mais la revendication généralisée pour un canevas de rentrée clair a été entendue par l’équipe du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. La tâche n’était pas mince : arbitrer dans la mesure du possible le flot de questions provoquées par une pandémie dans l’imaginaire collectif, et contenir les divers degrés d’anxiété accablant tout parent qui se respecte. Au passage, effet non négligeable, le plan de Québec pourrait même faire en sorte que la rentrée soit à nouveau, malgré les couvre-visages pour les 10 ans et plus et les récrés nouveau genre, un moment qu’on anticipe avec un certain bonheur. Si ce n’était que pour cette poésie retrouvée, chapeau bas.

Pour que ce plan heureux soit dévoilé au grand jour, il fallait que les conditions exigées par la Santé publique soient en place. Elles le sont : meilleur accès au dépistage et nombre de nouveaux cas à la baisse. Le port du masque obligatoire pour les enfants de 5e année et plus est une excellente nouvelle, et s’arrime non seulement avec les règles édictées au Québec dans les espaces publics fermés, mais aussi avec les recommandations de l’Agence de santé publique du Canada. Le fait d’avoir mis de côté le casse-tête logistique prévisible avec les « bulles » de six élèves constitue également un bon point : la bulle, ce sera la classe, où les contacts sont toujours entre les mêmes enfants, ce qui facilitera d’autant l’enquête épidémiologique advenant un cas. Autres bonnes notes : la fréquentation scolaire est obligatoire et les dates de la rentrée ne changent pas — la demande syndicale de les repousser est frivole et néglige une fois de plus l’appétit des parents et enfants pour un retour à la normale.

Ce n’est pas un hasard si les inquiétudes les plus vives restent autour de cette promesse de ne plus briser longtemps le lien d’enseignement entre l’élève et son prof, et ce, même si un confinement exige le retour temporaire à la maison. Cette garantie « équité-qualité » à laquelle Jean-François Roberge s’engage constitue assurément la mesure phare de son plan de retour en classe, car l’on sait d’avance qu’il y aura des bris de service dans une normalité où l’humanité cohabite comme elle le peut avec un coronavirus. Québec promet donc qu’en cas de retrait d’un élève, 24 heures suffiront pour que l’enseignement de la classe se poursuive à la maison, que le matériel technologique nécessaire y soit expédié si besoin. On s’engage à ce que 15 heures de prestation par semaine soient offertes, bien plus que le néant auquel certains ont eu droit.

Cette intention est non seulement noble, mais elle vise dans le mille pour assurer la réussite des élèves. Nous osons espérer que les moyens nécessaires à sa réalisation, tant sur le plan des ressources humaines que financières et technologiques, auront été studieusement évaluées par l’équipe Éducation, car la barre est très haute. Nombreux sont les parents et enfants qui portent encore les blessures d’une année scolaire interrompue en plein vol, sans communication et suivi pédagogique dignes de ce nom. Cette promesse « équité-qualité » est celle de laquelle le ministre de l’Éducation affirme être le plus fier, et il a bien raison d’y pressentir ainsi la zone vers laquelle tous les yeux seront tournés, le fil tendu du « ça passe ou ça casse ».

Face à ce plan qui réjouit plus qu’il ne dérange un réseau scolaire pourtant connu pour être tatillon, l’opposition a tout de même raison de froncer les sourcils sur un certain passage à vide, qui est celui du rattrapage scolaire. Le ministre de l’Éducation promet des précisions additionnelles sur cette zone à risque, qu’on ne sait encore comment nommer car on n’a pas la moindre idée de la nature des dommages. Dans le cours normal des choses, la réussite scolaire est une chose bien fragile qui demande ressources, temps, cohérence, encadrement et constance. On peut aisément supputer l’ampleur des ravages qu’a pu faire un arrêt d’école en plein vol. La première étape sera donc celle du diagnostic. Sachant que ces mois de tempête-pandémie sont « perdus », il faudra ensuite songer à un mode efficace de récupération. Le ministre Roberge demande de faire confiance et promet qu’il ne retournera pas tête première dans le chaos. Tous les espoirs sont permis.