À bout de patience

Dans l’urgence, la communauté internationale et son berger Emmanuel Macron accourent au chevet de Beyrouth. Fort bien. Comme convenu dimanche lors d’une visioconférence à laquelle ont participé une trentaine de pays et d’organisations internationales à l’initiative de la France et des Nations unies, ce sont presque 300 millions $US qui seront distribués en aide médicale et alimentaire, en plus de servir à la remise en état d’hôpitaux et d’écoles. Avec promesse, dans un contexte de corruption endémique, de fournir ces secours d’urgence « directement à la population libanaise, avec un maximum d’efficacité et de transparence ».

Si c’est une promesse dont on peut penser qu’elle sera tenue, l’aide d’urgence ne peut pourtant constituer qu’une première étape, comme les coûts de reconstruction de la capitale à moitié démolie par la double explosion de mardi dernier dans le port de la ville vont se chiffrer en milliards de dollars. La crainte est grande, au demeurant, que la mobilisation internationale s’essouffle rapidement, comme c’est trop souvent le cas en semblables circonstances. Qu’ensuite la communauté internationale finance plus avant la reconstruction d’infrastructures locales et les choses vont forcément se compliquer dans la mesure où il deviendra difficile d’empêcher l’État libanais, c’est-à-dire les clans d’oligarques qui en tiennent lieu, de détourner ces fonds à des fins clientélistes, comme ce fut le cas après la guerre civile de 1975-1990.

Aussi, le défi le plus grand et le plus complexe, celui qui fera foi de tout, est de loin celui de la refondation politique d’un pays atteint depuis longtemps de paralysie et de dysfonctionnement. M. Macron y est allé à ce sujet d’engagements emphatiques ces derniers jours, assurant que le financement de la reconstruction serait conditionné à la mise en œuvre de réformes institutionnelles ; promettant à la population de ne pas faire de « chèque en blanc au gouvernement libanais » ; et s’engageant à travailler à un « nouveau pacte national » destiné à arracher le pays à ses blocages.

Il ne suffira pas pour calmer les esprits que le premier ministre Hassan Diab, découvrant maintenant qu’au Liban « la corruption institutionnalisée était plus forte que l’État », ait annoncé lundi soir la démission de son gouvernement. Les Libanais ne sont pas dupes de ces changements cosmétiques qui ne font que reconduire au pouvoir les mêmes vieilles dynamiques. Pour avoir obtenu la tête du gouvernement de Saad Hariri à l’issue des grandes manifestations de l’automne dernier, les Libanais se sont retrouvés avec un cabinet de « technocrates » où les suspects habituels, écartelés entre leurs loyautés confessionnelles, ont continué de tirer les ficelles et de défendre leurs seuls intérêts. On ne leur refera pas le coup.

En 2015, l’indignation des Libanais face à l’incurie des autorités s’était creusée avec la longue « crise des déchets », alors que le pays croulait sous les ordures. Que vaut un État qui n’est même pas capable de faire ramasser les poubelles ? Elle avait trouvé à s’exprimer l’année suivante avec la percée de militants issus de la société civile aux élections municipales de Beyrouth. Combinée à l’effondrement catastrophique de l’économie au printemps, l’explosion dans le port de Beyrouth de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium a démultiplié le ras-le-bol des gens, pour lesquels cette tragédie est incontestablement liée à la négligence des autorités, ainsi qu’en témoigne le climat d’insurrection qui prévaut à Beyrouth depuis une semaine.

Comment donc cette nécessaire refondation pourra-t-elle s’articuler ? La France étant la puissance coloniale par laquelle l’État libanais a vu le jour au sortir de la Première Guerre mondiale, M. Macron a un rôle à jouer. Mais avec qui conclure ce « nouveau pacte » dont il se fait l’apôtre ? Et en quoi veut-on qu’il consiste ? Comment en finir avec l’opacité d’un régime verrouillé et comment mettre sur pied des institutions qui soient justes et transparentes ? Comment faire du Liban le pays laïque promis, mais jamais réalisé et comment endiguer le pouvoir d’un Hezbollah armé jusqu’aux dents ? Comment faire en sorte que le Liban cesse d’être l’instrument des uns et des autres, ainsi que l’écrit dans Le Monde le dramaturge Wajdi Mouawad : « celui des Iraniens contre les Israéliens, des Israéliens contre les Syriens, des Turcs contre les Européens, des Américains contre les Russes et des Saoudiens contre les Iraniens » ?

Comment, somme toute, transformer un état de fait que la communauté internationale aujourd’hui éplorée laisse après tout pourrir depuis longtemps, toute à ses trafics d’influence et à ses rivalités économiques ? Vaste chantier. À bout de patience, la rue en colère montre le chemin.