Croire les victimes

Des centaines de victimes d’agressions sexuelles ont occupé l’espace généralement calme de l’été pour clamer leur besoin d’être entendues et surtout, d’être crues. La déferlante a envahi les réseaux sociaux, choquant au passage par ses allures de tribunal populaire. Quoi ? Une armée d’auto-justicières masquées pointant publiquement leurs agresseurs, toute infraction se valant sur l’échelle de l’indignation, de la blague « cochonne » en plein bureau jusqu’au viol commis dans la noirceur ? Si imparfaite fut-elle, la clameur des derniers temps n’est que le reflet d’un dysfonctionnement gravissime dans les relations humaines et la conséquence d’une justice inopérante dans le champ des agressions sexuelles. Dont acte.

On ne devrait pas s’étonner de l’ampleur du phénomène. Une femme sur trois aura été victime d’une forme d’agression sexuelle au cours de sa vie. Et à tous ceux qui s’indignent du modus operandi du tribunal populaire — victimes anonymes, agresseurs affichés sur une liste — et militent froidement et de manière simpliste pour le recours aux rouages traditionnels de l’enquête policière et du procès en justice, il faut rappeler que seules 5 % des victimes se tournent vers l’appareil officiel. Il n’en faut pas davantage pour comprendre qu’une réforme est nécessaire. Et pour ne pas s’étonner de la force du cri collectif.

La source n’est pas tarie. En barbouillant l’imaginaire collectif de leurs dénonciations, les victimes ont créé un mouvement de prise de parole dont l’une des caractéristiques est sa contagiosité. Si elles parlent, ce n’est pas seulement pour se libérer. C’est par souci de protection des autres, car plusieurs racontent avoir été hantées dans leur silence par cette obsession : et si mon agresseur continuait à s’en prendre à d’autres ? Malheureusement, ainsi que les récits des dernières semaines l’ont montré, très souvent les agresseurs ont plusieurs victimes à leur tableau.

Les brigades journalistiques ont pris le relais ; elles écoutent et vérifient ces cris du cœur. Certaines des dénonciations brutales sur les réseaux sociaux prennent les contours d’un récit tout aussi troublant que crédible dans les reportages des collègues. Dénoncer sur les réseaux sociaux est efficace, immédiat, libérateur. Mais l’anonymat, l’absence de validation, l’impression certaine de mettre tout délit dans le même panier, sans la moindre gradation de gravité, sont autant de critères avec lesquels ni la rigueur journalistique ni notre système de droit ne peuvent et ne doivent composer.

On récolte toutefois ce que l’on sème. L’une des caractéristiques premières de ce mouvement est le besoin irrépressible, vital qu’ont les victimes d’être écoutées, mais, surtout, crues. Plusieurs partent de loin. La banalisation de ces violences a été à ce point érigée en système dans notre société que, pour certaines, il a fallu des années avant qu’elles ne prennent conscience que ce qu’elles avaient subi portait bel et bien le sceau d’une agression sexuelle. On peut aisément comprendre ensuite tout ce qu’il faut de courage et de force intérieure pour oser aller relater cette part d’ombre, connaissant les risques énormes engendrés par une démarche officielle, à commencer par celui-ci : être d’emblée taxée de manque de crédibilité.

C’est pourquoi les réactions politiques de l’été nous semblent annonciatrices d’un véritable changement. On a vu le premier ministre François Legault « saluer le courage de dénoncer », si imparfait fut le modèle choisi pour le faire. C’est un puissant signal. Tous les yeux sont maintenant tournés vers le Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, mis sur pied par l’ex-ministre de la Justice Sonia LeBel et composé d’élues de tous les partis. Son rapport est attendu pour l’automne, etles espoirs sont grands qu’il permette d’imaginer un système facilitant la réception et le traitement des plaintes, entre autres choses.

Il faudra peut-être aussi imaginer que la « solution » ne réside pas uniquement, pour les personnes victimes d’agressions sexuelles, dans l’atteinte d’un procès aboutissant à une condamnation. Du côté de la justice réparatrice, axée sur la guérison plutôt que la punition, les pistes sont prometteuses. Mais l’opération n’en est pas moins délicate, ainsi qu’on l’a vu cet été avec la diffusion d’excuses à ce point odieuses de la part de présumés agresseurs qu’elles n’ont servi qu’à ajouter une couche d’ignominie. Espérons qu’en sus d’un système de justice mieux outillé pour entendre les victimes, ce réveil collectif serve surtout à éliminer de la sphère des rapports humains ces dysfonctionnements aussi violents qu’intolérables.