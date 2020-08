Espoirs pour la rentrée

La présence colorée de longues files de bambins cet été dans les camps de jour a fait du bien à l’âme. Du bien aux témoins de ce spectacle de « normalité ». Du bien aux parents, qui, après de longs mois de mariage forcé travail-école-famille, rêvaient d’une demeure redevenue silencieuse. Mais du bien surtout aux enfants, sur qui les effets tristounets d’un manque de contact avec les pairs, ces copains si précieux pour le développement social, ont été peut-être plus importants qu’on ne le soupçonne.

Cette expérience estivale rappelle que tout doit être mis en œuvre pour que les élèves du Québec connaissent une rentrée scolaire le plus près de la normalité qui soit. Et qu’ils demeurent en classe, autant que faire se peut. Une année scolaire en dents de scie, échevelée et mal planifiée pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur la réussite et le parcours scolaire de milliers de jeunes Québécois, sans compter leur développement personnel.

Le plan de match du ministère de l’Éducation duQuébec est attendu la semaine prochaine dans une forme plus précise que celle dévoilée au cœur du mois de juin. Il sera bon de revoir le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qu’on espère cet automne un acteur plus présent sur la scène politico-publique. Les ratés du printemps ne laissent plus d’espace pour l’incertitude et la confusion. Même si le spectre d’une seconde vague de COVID-19 plane sur le Québec, les règles du retour en classe doivent être claires, et prévoir l’imprévisible, même si c’est beaucoup demander. Écoles, centres de services et ministère n’ont plus le refuge du manque de temps pour expliquer l’improvisation, le manque de ressources, et les aléas sanitaires.

Toutes les provinces du Canada, ou presque, on fait connaître leur plan de retour en classe. Différentes variations sur le thème du port du masque, sur le caractère obligatoire ou non de la fréquentation scolaire, sur le nombre d’élèves par groupe, sur les jours de présence en classe, sur le « présentiel » et l’enseignement virtuel se retrouvent dans ces planifications dessinées en fonction des réalités distinctes des provinces. Nous formulons quelques souhaits pour une rentrée placée sous le signe de la limpidité et de la bienveillance.

École obligatoire. Le Québec a décidé que la fréquentation scolaire selon le mode décrété par le ministère serait obligatoire. Il est compréhensible que cette rentrée COVID-19 provoque quelques bouffées d’anxiété chez les parents, mais ce n’est pas un prétexte suffisant pour que l’école à la maison devienne un refuge pour les inquiets. Que ce repli des parents nerveux soit interprété par le ministère comme une réaction d’inquiétude provoquée par le grand bazar scolaire du printemps. Si le plan est clair et rassurant, les parents seront confiants.

Port du masque.Nos voisins ontariens ont provoqué la surprise en annonçant que les élèves de la 4e à la 12e année devraient obligatoirement porter le masque à l’école, de même que le personnel. Si cette mesure peut favoriser le maintien des élèves à l’école, pourquoi ne pas l’envisager au Québec, au moins lors des déplacements d’élèves, en dispensant les plus petits du port du couvre-visage. Cette mesure serait cohérente avec les recommandations de la santé publique dans les transports en commun et les espaces publics fermés. Les Québécois chamboulés par la valse-hésitation récente et quelques incongruités — l’ouverture des bars, par exemple — ont soif de cohérence.

Élèves du secondaire. Trop d’élèves du secondaire ont vécu un abyssal passage à vide lorsque la pandémie a sonné la fermeture des écoles. Là où certains — au privé, souvent — ont démontré l’agilité nécessaire pour rendre l’enseignement à distance dynamique et utile, ailleurs, une trop grande quantité d’élèves ont été laissés à eux-mêmes, à un âge où l’encadrement, la régularité dans les apprentissages et la disponibilité des ressources sont cruciaux. Espérons que les centres de services aient réussi à intégrer au retour en classe le plus grand nombre d’élèves du secondaire, sinon, les taux de réussite, malheureusement, risquent d’en pâtir gravement.

Protocoles concis. Partout où un retour à la normale s’opère, de nouveaux protocoles sont en place, où les brigades de nettoyage côtoient les intervenants chargés du respect des mesures de distanciation sociale. Mais il faudra annoncer aussi les règles à suivre si un cas de COVID-19 se déclare : l’enquête épidémiologique sera plus facile à mener dans un contexte de groupe ou de « bulle », mais qui retournera-t-on à la maison, hormis l’enfant affecté ? Sa bulle en entier, son groupe-classe, l’enseignant ? Les parents auront raison d’exiger qu’à ce chapitre, le plan soit des plus balisés.