Navire en perdition

Que Donald Trump avance l’idée de reporter la présidentielle en brandissant le spectre de fraudes massives illustre on ne peut plus clairement la détresse électorale dans laquelle il s’enfonce. Et sa volonté de fomenter une crise de gouvernance s’il le juge utile. La pandémie de COVID-19 étant en train d’enterrer sa présidence, M. Trump répète contre toute évidence depuis un certain temps que la généralisation du vote par correspondance ouvre toute grande la porte à des manipulations électorales sous forme de boîtes aux lettres volées, de signatures falsifiées et de faux bulletins de vote. Il en a rajouté une couche jeudi en tweetant que « 2020 sera l’élection la plus INEXACTE et FRAUDULEUSE de l’histoire » et que, donc, la question se posait de savoir s’il ne fallait pas « repousser l’élection jusqu’à ce que les gens puissent voter correctement, de manière sûre et sécurisée ». De manière, c’est-à-dire, à rétablir ses chances de réélection.

M. Trump est complètement piégé par la stratégie politique incendiaire qui, de justesse, l’a fait élire en 2016. Pour avoir voulu se présenter, en réaction aux manifestations antiracistes, comme le président « de la loi et de l’ordre », l’envoi de forces fédérales à Portland a fait long feu. Pour avoir fait preuve d’une incompétence innommable face à la crise sanitaire, il coule à pic dans les sondages face au démocrate Joe Biden. Et puisqu’il coule dans les sondages, il discrédite par avance une élection qu’il a peur de perdre. Voici un président qui, avec force résonances complotistes, se trouve à affirmer de façon grossièrement manichéenne que la démocratie américaine n’est tout simplement plus digne de confiance. Qu’elle soit malade, on en convient puisque M. Trump en est le symptôme ; insinuer comme il le fait auprès de son électorat plus blanc que blanc qu’il est au fond le seul à pouvoir la sauver est proprement fascisant.

Coïncidence stupéfiante : pendant qu’à Washington, Trump avançait ses thèses de fraude infondée, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, annonçait vendredi, pour cause de pandémie, le report des élections législatives prévues le 6 septembre, alors qu’une douzaine de figures connues de l’opposition avait appris la veille que leur candidature était irrecevable. Donald et le président chinois Xi Jinping : les deux font la paire !

Heureusement que la Constitution américaine établit clairement que le président n’a pas le pouvoir de reporter une élection. Évoquer un report est en ce sens pure démagogie. Comme il est fallacieux d’affirmer que le vote postal invite à la fraude. Dans les États qui le pratiquent, comme dans celui de Washington depuis 2005, les commissions électorales ne voient nulle part des preuves de fraude massive.

Et tant mieux si le propos de M. Trump a été accueilli dans son propre camp par une levée de boucliers, y compris par des moutons de Panurge comme Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat. C’est un signe : la crise sanitaire s’aggravant, et au moment où des millions d’Américains ayant perdu leur emploi risquent maintenant de perdre leur maison, on voit des leaders républicains lécher un peu moins les bottes du danger public qu’est ce président.

Évidemment qu’il faut prendre ici les précautions d’usage : il reste encore trois mois d’ici le 3 novembre et le vent, on le sait, peut vite tourner en campagne électorale. Au demeurant, les républicains pourront encore utiliser à leurs fins un système électoral dysfonctionnel capable de leur faire remporter des élections même sans majorité du vote populaire.

Reste que le temps presse pour M. Trump, ce qui l’angoisse manifestement. Les sondages le disent à la traîne dans les trois États clés du Midwest qui lui ont permis de l’emporter en 2016, ainsi qu’en Floride et en Arizona. Son avantage aurait même fondu dans des châteaux forts traditionnels comme l’Indiana, le Kansas et l’Utah… La situation est telle que les machines démocrates du Texas et de la Géorgie prétendent que ces deux États rouge foncé sont maintenant « prenables ».

Les démocrates étaient drôlement convaincus de l’emporter il y a quatre ans. À tel point qu’à l’époque, le sénateur Chuck Schumer s’était laissé aller à dire que les astres étaient si bien alignés pour les démocrates qu’ils allaient s’installer au pouvoir pour longtemps — à la Maison-Blanche comme au Congrès. La victoire du candidat Trump lui avait fait ravaler ses paroles.

Si bien que l’organisation nationale de M. Biden s’interdit pour l’heure de pécher par excès de confiance, concentrant ses énergies politiques et publicitaires dans six États remportés par Trump contre Hillary Clinton en 2016 : Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Arizona, Caroline du Nord et Floride. Chat échaudé craint l’eau froide.