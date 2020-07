Trudeau s’en mêle

En reportage accablant de la CBC, qui s’appuie sur le témoignage d’une douzaine de personnes, dont plusieurs anciens employés de Rideau Hall, affirme que la gouverneure générale, Julie Payette, a créé un environnement de travail toxique autour d’elle. Ces anciens employés se disent victimes ou témoins du harcèlement psychologique, de la violence verbale et de l’intimidation dont auraient fait preuve Julie Payette et son amie Assunta Di Lorenzo, qui est aussi son bras droit.

Selon ces témoignages, des employés qui subissaient ces assauts auraient fondu en larmes, quatre membres de l’équipe de communications de Julie Payette ont quitté leurs fonctions depuis le printemps, un autre employé s’apprête à le faire et deux autres personnes ont pris congé. Du côté de la gouverneure générale, on semble tomber des nues. Le reportage « contraste complètement avec la réalité du travail » à Rideau Hall, a déclaré son bureau. Décidément, l’ancienne astronaute, nommée gouverneure générale en 2017, et ces employés ne vivent pas sur la même planète.

Ces témoignages ont été livrés sous le couvert de l’anonymat. Mais contrairement aux plaintes anonymes de nature sexuelle qui ont déferlé sur les réseaux sociaux, ces plaintes proviennent de personnes dont l’identité est connue de la journaliste qui a mené l’enquête et leurs allégations ont été jugées crédibles. On ne peut les rejeter du revers de la main comme étant « irréelles ».

S’il est vrai que, comme l’affirme Rideau Hall, aucune plainte officielle n’a été soumise au bureau de la gouverneure générale, à l’ombudsman gouvernemental ou au syndicat de la fonction publique, cela trahit avant tout l’inefficacité de ces recours. Les victimes de ce harcèlement monarchique estiment que le dépôt d’une plainte en bonne et due forme nuirait à leur carrière. Un sondage gouvernemental effectué en 2019 auprès des fonctionnaires indiquait que 22 % des répondants qui travaillaient à Rideau Hall avaient subi du harcèlement, au troisième rang des pires scores parmi tous les ministères et agences fédéraux. Depuis deux ans, d’autres informations sur le comportement abrasif de Julie Payette avaient d’ailleurs circulé dans les médias.

En tant qu’astronaute, Julie Payette a sans doute été habituée à exiger la perfection, ou ce qui s’en approche le plus. Quand on est envoyé dans l’espace, on s’attend à ce que le personnel de qui votre vie dépend n’ait pas droit à l’erreur. Mais on peut croire qu’il en est autrement des remises de médaille, de la préparation des petits fours et de l’arrosage des plantes sur lesquels la charge de la gouverneure générale repose.

Il se peut aussi que son rôle de potiche royale lui ait monté à la tête. Ou que Son Excellence ait confondu ses employés avec de la valetaille qu’elle pouvait souverainement mépriser. Chaque fois que de tels écarts régaliens surviennent avec un représentant de la reine du Canada — on l’a vu avec la lieutenante-gouverneure Lise Thibault —, des voix s’élèvent pour abolir ce vestige colonial aussi inutile qu’archaïque.

Mais cela n’arrivera pas. Il est hautement improbable que puisse être adoptée la modification constitutionnelle que requerrait l’abolition de la fonction de gouverneur général et de ses ersatz provinciaux. Comme Pierre Elliott Trudeau l’a déjà affirmé, la constitution rapatriée en 1982 est faite pour durer 1000 ans.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui est la seule personne, par l’entremise de la reine du Canada, qui a autorité sur la gouverneure générale, a offert une plate réponse comme quoi tous les Canadiens ont « le droit de travailler dans des lieux sécuritaires et corrects ». Le Bureau du Conseil privé, le ministère du premier ministre, s’est toutefois dit préoccupé par la situation et a promis d’en assurer le suivi.

Comme nous sommes devant des versions contradictoires, la gouverneure générale taxant d’irréalité les allégations, le premier ministre s’est résigné à allerau fond des choses. Rappelons qu’il a le pouvoir de dégommer la représentante en demandant simplement à la reine du Canada, Élisabeth II, de procéder à la nomination de quelqu’un d’autre, une demande que la souveraine ne peut qu’accepter. Doté de ce pouvoir absolu, le premier ministre, ou le Bureau du Conseil privé, pourra « convaincre » la gouverneure générale de s’expliquer et de s’amender. La situation devient un peu plus complexe du fait que le gouvernement Trudeau est minoritaire et que c’est à la gouverneure générale d’accepter de déclencher les élections.

Avec les accusations de conflits d’intérêts qui pèsent sur lui et son ministre des Finances, Bill Morneau, Justin Trudeau a sans doute d’autres chats à fouetter. Mais par souci de justice, il a dû répondreà l’appel de ces présumées victimes et consentir à faire la lumière sur leurs allégations.