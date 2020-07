Le pari de Bolsonaro

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a été déclaré positif à la COVID-19, s’est mis en quarantaine et s’est résigné au port du masque, mais qu’à cela ne tienne, il ne s’agit toujours à son avis que d’une « grippette » de laquelle il est convaincu de pouvoir se sortir avec un traitement d’hydroxychloroquine, cet antipaludéen controversé.

Il y a dans ce comportement un pari politico-sanitaire de la part de ce président d’extrême droite, qui ne voit évidemment pas plus loin que le bout de son nez électoral (la présidentielle de 2022), et ses partisans ne demandent qu’à le suivre, qui se sont dimanche encore rassemblés par centaines devant le palais de l’Alvorada, à Brasília, pour l’encenser.

Pendant ce temps, le Brésil demeure, après les États-Unis, au deuxième rang mondial en nombre de cas de contamination de coronavirus (plus de deux millions) et de décès (quelque 80 000) par COVID-19. Des chiffres dont il serait étonnant qu’ils reflètent toute l’ampleur des ravages.

Ses opposants n’en peuvent plus de cette attitude. Dans le journal Folha de São Paulo, un éditorialiste est allé jusqu’à se dire « favorable à ce que sa maladie s’aggrave et qu’il en meure ». Et d’ajouter : « En mourant, Bolsonaro rendra un service qu’il a été incapable d’offrir de son vivant. » Ce président jouant avec la santé de ses concitoyens, de multiples menaces de procédures en destitution liées à des affaires alléguées de corruption planent sur lui comme des épées de Damoclès. Dont celle introduite par son ex-ministre vedette de la Justice, Sergio Moro, pour ingérence politique dans des enquêtes policières.

Malgré tout, ses ennuis n’empêchent pas pour l’heure le président de tirer politiquement profit de la crise sanitaire. D’abord, par posture trumpienne, en entretenant la confusion et le conflit. C’est la guerre ouverte entre lui et la Justice et les gouverneurs des États. Ensuite, en se mettant à l’abri d’une procédure en destitution après avoir acheté le soutien d’une demi-douzaine de partis qui forment le centre grouillant du Congrès brésilien. Ici, une payante fonction administrative, là, un ministère — celui des Communications. Or, ces partis contrôlent près du tiers des sièges à la Chambre des députés, rendant la possibilité qu’il puisse être destitué sans eux difficile à envisager mathématiquement.

Bolsonaro navigue entre l’incrédulité d’une bonne partie de la population face à la gravité du virus et l’anxiété que creuse chez les Brésiliens son incidence sur une économie nationale, qui n’a pas attendu la COVID-19 pour entrer en récession. Le soutien de l’armée conforte Bolsonaro dans son autoritarisme, et ses appuis parmi les évangéliques dont il cultive l’ultraconservatisme restent entiers. L’opposition est si divisée que les sondages le donnent en tête du premier tour d’une présidentielle si elle se tenait maintenant.

Ainsi va la fragile démocratie brésilienne. Ou ce qu’il en reste. Elles sont loin, les prometteuses années Lula. Ce que les élites ont fait de cette démocratie a démoralisé les Brésiliens. M. Bolsonaro, en nostalgique de la dictature, récolte les fruits de cette déception. Pour autant, l’histoire du monde au temps de la pandémie n’a pas fini d’être écrite.

Il se trouve que, dans le Venezuela voisin, son gouvernement aux antipodes idéologiques de M. Bolsonaro se sert aussi du coronavirus pour cimenter sa dictature. Tout ciment finit un jour par craquer, mais le président, Nicolás Maduro, aura réussi à faire imploser le mouvement d’opposition emmené en 2019 par le « président autoproclamé » Juan Guaidó, qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Qui trop embrasse mal étreint. Ce dernier aura commis l’erreur de ne pas savoir se distancier ni des États-Unis ni de la droite radicale de son pays. Maduro, même s’il demeure très impopulaire, a fait le reste. Les Vénézuéliens en pâtissent.

Au sujet de la COVID-19, il vient de se lancer dans une guerre verbale avec le président colombien, Iván Duque, l’accusant de renvoyer les Vénézuéliens réfugiés par millions en Colombie ces dernières années, fuyant la crise économique, dans le but d’« infecter » sciemment le Venezuela. Dans la même logique, il a décidé que les ressortissants qui rentraient en douce, sans passer par les contrôles officiels, seraient passibles de poursuites en vertu de la loi contre le terrorisme et la délinquance. Rien de moins. Que la lutte contre la pandémie doive être menée de façon rigoureuse, soit, mais il y a des limites à politiser la misère des gens.

Selon OXFAM, le Venezuela est l’un des dix pays, avec notamment l’Afghanistan et la République démocratique du Congo, où le « virus de la faim » pourrait être finalement plus mortel que la COVID-19.

Où alors se trouve la différence pour tous ceux-là entre MM. Bolsonaro et Maduro ? Elle n’existe objectivement pas, le résultat est le même.