Le MBAM sous la loupe

Le congédiement de la directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), Nathalie Bondil, jette le discrédit sur l’institution. Figure emblématique du renouveau du MBAM, la conservatrice de renommée internationale a été mise à la porte comme une moins que rien.

Avec une traînée de sources anonymes et un rapport confidentiel indépendant sur le climat « toxique » au MBAM, il est difficile de se faire une idée des faits et gestes ayant mené au renvoi de Mme Bondil par le conseil d’administration. On devine qu’il y a plus que les quatre griefs, une plainte en harcèlement et un diagnostic dérangeant sur le climat au MBAM. Le mécène Pierre Bourgie, associé à l’expansion du Musée, appuie sans réserve la décision du conseil. Il fait état dans nos pages d’une « lente mais constante dégradation du climat de travail » et d’une absence d’écoute de la part de Mme Bondil.

Les plus importantes responsabilités d’un haut gestionnaire consistent à définir les priorités stratégiques d’une entreprise, à la faire grandir et à l’imprégner d’une culture interne propice à l’atteinte de ces objectifs et à l’épanouissement du personnel. Mme Bondil a excellé en presque tous les domaines, en plaçant le MBAM sur la mappemonde des établissements muséaux réussissant à conjuguer le succès critique et commercial. Elle a échoué dans son rôle de gardienne de la culture d’entreprise, comme en atteste ce diagnostic dévastateur sur le climat toxique au MBAM.

Le harcèlement psychologique n’a pas sa place dans les milieux de travail et il incombait à Mme Bondil de faire cesser les pratiques imputées à ses subalternes. Fallait-il en arriver à un congédiement aussi hâtif ? Le diagnostic et les recommandations visant à alléger la tâche de Mme Bondil avaient vécu moins d’un mois quand le Québec est entré en confinement, rendant improbable une transformation des pratiques de gestion en accéléré. Le MBAM sortait d’une phase d’expansion majeure de son histoire, avec toutes les pressions et les tensions que cela peut comporter, lorsque le diagnostic a été posé.

Voilà des facteurs qui auraient milité pour un surplus de patience institutionnelle que le président du conseil, Michel de la Chenelière, n’avait pas. Même s’il affirme que les problèmes étaient connus de Mme Bondil depuis l’automne 2019, il ne lui a pas donné le temps et les outils requis pour amender sa conduite. Pour l’heure, Michel de la Chenelière n’a pas réussi à faire la démonstration que la sanction est proportionnelle à la faute.

Le MBAM n’est pas une société d’État, bien qu’il fût créé par une loi québécoise en 1972. Le gouvernement nomme 9 des 21 administrateurs au conseil. Québec est le principal organisme subventionnaire du MBAM, à raison de 17 millions de dollars par année sur un budget de 51 millions. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui a apporté son soutien à Mme Bondil dès les premières heures de la crise, ne peut pas annuler la décision. Elle a un pouvoir symbolique d’influence sur les affaires du Musée qu’elle a choisi d’exercer. Mme Roy a évoqué la possibilité de modifier la loi constitutive du MBAM afin d’obtenir un droit de regard sur la gouvernance. Elle a aussi demandé un rapport indépendant sur la conduite du conseil d’administration, une initiative plus que nécessaire.

C’est un pan important de l’histoire. Derrière le rideau, il y a des lacunes en matière de gouvernance qui ont mené au déboulonnage expéditif de Nathalie Bondil. La nomination par le conseil de Mary-Dailey Desmarais au poste de directrice de la conservation, sans la participation du comité de direction et contrairement aux souhaits de Mme Bondil, en est une illustration. « Le conseil a décidé de prendre tout en main, ce qui est une très, très mauvaise gouvernance », a affirmé Pierre Lassonde, un des mécènes du MBAM. La présidente du conseil d’administration du Musée McCord, Monique Jérôme-Forget, est du même avis, dénonçant une forme « d’injustice et de harcèlement » à l’égard de Nathalie Bondil.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la ligne de démarcation entre les responsabilités de la direction générale et celles du conseil est extrêmement floue au MBAM. Le conseil affirme que Mme Bondil est la seule responsable de son renvoi. Celle-ci riposte en disant que le diagnostic sur le climat de travail est un prétexte pour la congédier, la véritable raison de son renvoi étant son opposition à la nomination de Mme Desmarais (membre de la famille de mécènes qui soutient le MBAM).

L’affaire pourrait se résumer à une directrice générale qui en menait large sur un fond de climat toxique et à un président du conseil qui a voulu en mener plus large qu’elle. Il est trop tôt pour jeter l’opprobre au conseil, mais un audit de la gouvernance du MBAM s’impose pour assurer la pérennité de l’institution. De part et d’autre, le conflit a été géré à l’enseigne de l’amateurisme, ce qui est incompatible avec la réputation et le prestige du MBAM.