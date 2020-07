Déboulonner Trump

Toute révolution déboulonne ses tyrans. Et c’est ainsi que le meurtre de George Floyd, mort asphyxié sous le genou du policier blanc Derek Chauvin, le 25 mai dernier à Minneapolis, a déclenché à travers le pays un soulèvement iconoclaste contre les représentations d’un passé racial et esclavagiste. D’un passé qui résonne encore. Sans toujours faire dans la nuance, tant s’en faut, étant donné que le déboulonnage est par essence un geste de pure révolte. C’en est assez, crient les déboulonneurs, de tous ces outrageants monuments érigés à la gloire de racistes patentés ! Il n’y a guère de colère plus légitime.

Cet iconoclasme a certainement le mérite de mettre en exergue le lourd paradoxe de la nation américaine. Celui d’un pays qui, fondé en 1776 sur un idéal de liberté et d’égalité inspiré des Lumières, se bâtissait déjà depuis le début du XVIIe siècle sur la prédation colonialiste, l’esclavage noir et le massacre des peuples autochtones, au Nord comme au Sud. Un pays de libertés blanches, donc, sur fond de racisme parfaitement intégré. Ces statues qui tombent de leur socle — ou que les autorités acceptent finalement de retirer — se trouvent à sortir de l’ombre et du silence de grands pans de l’Histoire.

L’affaire n’est pas terminée. On évalue à 1500 les lieux de mémoire consacrés aux seuls Confédérés. Un récent sondage indiquait qu’une proportion inédite d’électeurs américains (52 %) était d’accord pour qu’on les fasse disparaître.

Déboulonner, oui, mais encore ? Le meurtre de M. Floyd a provoqué, dans la conscience collective, un électrochoc comme les États-Unis n’en avaient pas connu depuis le mouvement afro-américain des droits civiques des années 1960. Pour qu’il y ait progrès social durable, des réformes systémiques sont essentielles, et la réflexion doit se développer dans tous les coins et recoins, y compris dans la représentation de la mémoire collective dans l’espace public et urbain. L’Histoire est une affaire trop compliquée pour que le déboulonnage puisse seul la démêler.

Beaucoup d’ouvrages sont si racialement chargés qu’ils ne méritent pas autre chose que d’être démis de leur visibilité. Dans le « Deep South », un grand nombre de héros confédérés et esclavagistes de la guerre de Sécession (1861-1865) font toujours l’objet d’une glorification ostentatoire. Comme le général Lee, figure emblématique du Sud victimaire et de sa mythologie de la « Cause perdue ». Sa statue équestre trône toujours aussi impunément dans un parc de Charlottesville, en Virginie.

Au Nord, une autre statue équestre, celle du président Theodore Roosevelt (en poste de 1901 à 1909), installée devant le Musée américain d’histoire naturelle à New York, constituait aussi un outrage. Le fier président sur son cheval est accompagné de chaque côté d’un Noir et d’un Amérindien allant à pied, dans une représentation d’une Amérique dégoulinante de suprémacisme blanc. Il a finalement été décidé, début juin, de retirer la statue qui devrait faire l’objet, comme il se doit, d’un encadrement muséal avec ample contextualisation historique, puisque l’homme qui fut aussi, à sa manière, un conservationniste, ne peut pas pour autant être réduit à des réflexes racistes qui étaient au diapason de l’époque. L’affaire a fait grand débat. Il n’en est pas moins parlant que cette démarche n’ait pas été entreprise plus tôt.

Comme doit faire débat le fait que des monuments de Ulysses Grant, de George Washington et de Thomas Jefferson ont également été renversés ou vandalisés au cours des dernières semaines. Le premier a été commandant en chef des troupes nordistes pendant la guerre de Sécession, les deux autres sont des pères de la République américaine. Mais ils ont en même temps eu des esclaves, en fidèles produits de leur époque et de leur pays paradoxal.

Expliquer. Mettre en contexte. Ne pas s’en tenir à un jugement rétrospectif fondé sur nos seules convictions actuelles. Soit. Le défi est de rendre à la mémoire collective sa part d’ombre. De réduire le décalage entre la réalité historique et ce dont la société américaine choisit de se souvenir. Aux fins de cette mission, il serait utile que l’histoire soit enseignée à l’école de façon autrement plus complète.

Le plus tragique, c’est que cette conscience et cette connaissance mettent tant de temps à se développer. L’esclavage n’a pas pris fin en 1865, il s’est transformé. Un trop grand nombre de Blancs préfèrent encore rester aveugles au racisme qui opère toujours en éducation, dans l’accès à l’emploi et à la propriété. À aller se faire voir le 4 juillet au mont Rushmore, en pays sioux usurpé, à se porter à la défense de la « mémoire nationale » confédérée, à traiter les manifestants de « fascistes d’extrême gauche », Donald Trump incarne ce que les États-Unis doivent cesser d’être. Ils ne s’en porteront que mieux s’il est déboulonné en novembre.