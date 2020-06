​Donald Trump: chef de secte

À quatre mois de la présidentielle, le chef de secte qu’est Donald Trump est dans un pétrin politique manifeste — chef d’une secte de plusieurs millions d’adhérents, il va sans dire, mais dont l’influence se contracte si l’on en juge par la série de sondages surlignant sa croissante impopularité depuis quelques semaines.

Le plus récent, un sondage New York Times–Siena College publié mercredi, est probant : le démocrate Joe Biden dispose dans les intentions de vote d’une avance de 14 points sur M. Trump (50 % contre 36 %). Le 3 novembre est encore loin et M. Trump peut encore compter, pour espérer être réélu, sur le système électoral tordu qu’est celui des États-Unis et sur le militantisme aveugle des électeurs blancs évangéliques. Le fossé qui se creuse dans les sondages n’en est pas moins énorme : il témoigne certes d’une mobilisation massive des Noirs et des Latinos en faveur de M. Biden, mais aussi de la défection d’une part non négligeable de Blancs plutôt républicains — particulièrement parmi les jeunes et au sein de l’électorat féminin — abasourdis par le comportement de leur président face à la pandémie de COVID-19 et aux plaies du racisme ouvertes par le meurtre de George Floyd à Minneapolis.

Ce qui fait qu’à multiplier les propos inconséquents au sujet de la COVID-19 et à beugler que la « gauche radicale » noyaute les manifestations antiracistes et le Parti démocrate, M. Trump se trouve surtout à diviser les républicains entre eux en faisant le vide autour de sa « base ». Il se trouve à cristalliser l’incontournable évidence de son incompétence et sa dangerosité dans l’esprit d’un certain nombre de républicains pour lesquels l’idée de voter démocrate tenait du tabou. Il était temps. À ce jeu, et dans l’ordre actuel et mouvant des choses, les démocrates ne se sont pas trompés en choisissant le — trop — centriste Biden comme candidat à la présidence. Un Biden qui, connu pour ses bourdes, s’impose dans les sondages sans même faire campagne, ou si peu. Ce qui ne témoigne pas d’une vie politique très saine. On le veut discret pendant que, croisons les doigts, Trump s’autodétruit.

Et c’est ainsi que les mémoires nouvellement publiés par le vieux néoconservateur John Bolton, qui fut en 2018 et 2019 ambassadeur des États-Unis à l’ONU, ajoutent aux tensions intrarépublicaines et apportent de l’eau au moulin des démocrates. Son livre étale l’ignorance du président en relations internationales et les dégâts diplomatiques qui en découlent. Il choque en relatant des conversations avec les présidents chinois, Xi Jinping, et turc, Recep Tayyip Erdogan, où M. Trump marchande leur collaboration en fonction de sa campagne de réélection. Pour nombre de républicains de la vieille garde, il n’en devient que plus difficile de soutenir un président alors que même un conservateur bon teint comme Bolton, membre de la coterie républicaine depuis au moins 20 ans, le dénonce vertement et ouvertement.

De ceci à cela, il est symptomatique que M. Trump soit allé relancer sa campagne à Tulsa, en Oklahoma, un État rouge foncé que les républicains n’ont pas perdu depuis 1964. Comme il est parlant qu’au final, le rassemblement que ce président avait convoqué en territoire ami a tourné au fiasco quand on s’est rendu compte que la foule qu’il promettait énorme ne s’est pas matérialisée. En cela aussi il y a une conjoncture qui illustre un malaise, dans le contexte de la crise sanitaire qu’il s’époumone à minimiser.

Il a du reste eu l’indécence, puisque le conflit et les propos incendiaires constituent son fonds de commerce, d’aller défendre à Tulsa l’histoire du Sud confédéré, et donc de l’esclavagisme, au lendemain du Juneteenth commémorant la proclamation en 1865 de l’émancipation des esclaves afro-américains. Entendu qu’il ne sert pas ses intérêts que le meurtre de M. Floyd secoue les consciences. C’est pourtant ce qui se produit, y compris dans le Deep South, où des voix républicaines sensées se libèrent, comme celle du maire d’Oklahoma City, David Holt, relevée par le NYT : « Des républicains blancs sont prêts à avoir ces discussions difficiles… Je constate qu’il existe, dit-il, un large appui pour les enjeux soulevés par le mouvement Black Lives Matter. »

L’Oklahoma ne risque pas pour autant d’échapper à M. Trump en novembre. L’Arizona, si, où il a tenu un autre rassemblement partisan à Phoenix. Les républicains, disent les experts, n’ont pas les moyens de perdre l’Arizona, qu’ils contrôlent depuis 2000, surtout si l’un des trois États du Midwest remportés en 2016 par M. Trump repasse aux démocrates. Or, là encore, se conjuguent en un embryon de « tous contre Trump » les résistances à ce sectaire en chef, à la faveur en particulier d’une communauté latino historiquement peu mobilisée, mais qui semble enfin prête, à ses risques et périls, à faire peser son influence dans les bureaux de vote.