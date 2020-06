Se regarder en face

Pierre-Alain Cotnoir - Abonné 6 juin 2020 11 h 23

Mon grand-père paternel a quitté le Vermont alors que l'eugénisme à l'encontre des Canadiens français (les Canuks) et des Abénakis y sévissait. Illettré, il avait commencé à travailler dans les "facteries de coton" dès l'âge de 8 ans dans son Rhode Island natal.

Mais c'était à une autre époque, direz-vous. N'empêche que les USA sont un empire qui a été créé dans la discrimination et le suprémacisme anglosaxon, tout comme le Dominion of Canada d'aileurs.



Une injustice n'en justifie pas une autre, direz-vous.



Mais s'accuser de pratiques provenant d'autres cultures qui se prennent pour le b... de la m... c'est aussi forcer sur la dose.



Peut-être que notre peuple s'américanise de plus en s'identifiant aux USA? Plus particulièrement les plus jeunes qui ont adopté une idéologie importée du puritanisme américain; un puritanisme se lovant dans l'individualisme le plus insidieux, refusant tout métissage et se déclinant de nos jours sous la forme d'un "politically correctness" qui n'a rien à voir avec notre propre culture.



Il faut lire la "Dictature des identités" de Laurent Dubreuil (édition Gallimard, 2019) pour prendre la mesure de cette dérive, ainsi que "Region Apart The Four Societies of Canada and the United States" de Grabb et Curtis (Oxford University Press, 2010), pour saisir les différences.