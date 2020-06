Carte blanche pour rescaper l’économie

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le gouvernement Legault n’y est pas allé de main morte avec le projet de loi 61 visant la relance de l’économie du Québec par le truchement de l’accélération des projets d’infrastructures publiques. Les pouvoirs qu’il se donne sont énormes et des dispositions législatives seront arbitrairement suspendues.

Lors de la période de questions jeudi, le premier ministre François Legault s’est voulu lénifiant. « Réduisons ces délais sans réduire les exigences pour le bien des Québécois », a-t-il affirmé.

Expliquant son projet de loi, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a soutenu que le gouvernement « n’ira pas à l’encontre de lois ni de règlements ». Si tel est le cas, pourquoi s’en donne-t-il expressément le droit, peut-on se demander.

Le gouvernement pourra déroger à sa guise à la Loi sur les contrats des organismes publics pendant deux ans ; il n’aura pas à se plier à la règle du plus bas soumissionnaire, pourra conclure des contrats de gré à gré sans restrictions ou apporter tout autre changement qu’il jugera utile aux dispositions de cette loi.

Calquées sur celles du Réseau express métropolitain (REM), les règles d’expropriation limiteront les contestations judiciaires. Le gouvernement pourra rendre inapplicables des pans de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et faire fi des schémas d’aménagement des municipalités.

En outre, le gouvernement entend déroger à des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement. Il pourra déterminer arbitrairement la compensation financière à verser pour détruire des milieux humides ou porter atteinte à des espèces en péril.

Le projet de loi 61 permettra à 202 projets, déjà compris dans le Plan québécois des infrastructures (PQI), de bénéficier de « mesures d’accélération » — c’est le fin mot du texte législatif. On ne chicotera pas trop sur la liste des projets où on retrouve nombre de projets pour le réseau de la santé, dont 38 maisons des aînés, ainsi que des écoles. On y énumère des projets routiers, ce qui déplaît aux groupes écologistes, mais aussi des projets majeurs de transport collectif comme le tramway sur la Rive-Sud (Montréal) ou le prolongement du REM et de la ligne bleue du métro. Le président du Conseil du trésor a présenté cette liste comme un élément rassurant : on saurait ainsi à quoi ces pouvoirs exceptionnels sont limités.

Or, les mesures d’exception peuvent s’étendre, si le gouvernement le souhaite, à tout autre projet d’infrastructure publique. Il y a manifestement dans ce projet de loi une volonté manifeste de se doter à la fois de la ceinture et des bretelles.

Les partis d’opposition sont dans une situation particulièrement inconfortable, d’autant plus que le projet de loi 61 doit être adopté à toute vapeur, d’ici le 12 juin. D’une part, ils ne peuvent être contre la vertu : l’objectif du gouvernement est de stimuler l’économie afin d’éviter que le ralentissement ne se transforme en récession. Les projets d’infrastructures publiques doivent pallier l’abandon de plusieurs projets du secteur privé. Les partis d’opposition ne veulent certainement pas s’exposer à l’opprobre en retardant de nécessaires investissements. D’autre part, ils se retrouvent devant un projet de loi qui sanctifie l’arbitraire gouvernemental sans mécanisme de contrôle ou de contrepoids efficace. Le gouvernement ne s’engage qu’à déposer annuellement à l’Assemblée nationale un rapport sur l’état d’avancement de chacun des projets et de leurs effets sur l’économie du Québec.

Le projet de loi fut présenté au moment où la vérificatrice générale (VG) du Québec, Guylaine Leclerc, relevait la persistante faiblesse de l’expertise des fonctionnaires du ministère des Transports et son recours à des firmes privées pour combler ses lacunes.

Qui surveillera le gouvernement et les ministères impliqués ? Que saurons-nous des contrats octroyés de gré à gré ? Qui s’assurera que les coûts ne sont pas gonflés ? Jeudi, à l’Assemblée nationale, François Legault a accepté la suggestion de l’opposition que la VG comparaisse en commission parlementaire. Il y aurait lieu de lui demander à quel contrôle cette accélération devrait se soumettre.

Le gouvernement Legault veut se donner carte blanche ; de la population et des partis d’opposition, il s’attend à un acte de foi. Dirigé par une élite économique qui se veut éclairée, voire bienveillante, il doit toutefois rendre des comptes. Face à l’arbitraire gouvernemental, la confiance aveugle s’avère toujours néfaste.