En finir avec l’impunité

Du passage à tabac de Rodney King à Los Angeles, il y a près de quarante ans, au meurtre par asphyxie de George Floyd à Minneapolis la semaine dernière, il ressaute chaque fois aux yeux de la société américaine que sa part de racisme ne se dément pas. Qu’elle est systémique. Que des services policiers en sont le bras armé. Et que, malgré les pires abus de pouvoir, les coupables bénéficient pour ainsi dire d’un droit à l’impunité.

L’élection en 2008 de Barack Obama à la présidence avait donné lieu à des dissertations naïves autour de l’idée que les États-Unis devenaient une « société post-raciale ». Le meurtre par balle en 2014 de l’adolescent noir Michael Brown aux mains de la police de Ferguson, en banlieue de Saint-Louis, écornera ce simplisme. L’espoir a tourné à la dystopie avec l’élection de Donald Trump en 2016, sur fond de programme raciste et xénophobe.

De fait, l’expression des sentiments racistes dispose aujourd’hui d’une tribune extraordinaire par la voix d’un président qui, suivant les manifestations organisées par l’extrême droite à Charlottesville, en 2017, s’était autorisé à décrire les suprémacistes blancs comme « des gens très bien » et puis à inviter, en 2019, quatre élues démocrates non blanches qui le critiquaient à « retourner dans leur pays ».

La mort de George Floyd tient du lynchage, ce qui n’échappe à personne, vu la nature de cette présidence. Comme tout le monde aura compris que les événements de Minneapolis distillant à l’échelle du pays une impression de « guerre civile », M. Trump n’allait pas se priver de l’instrumentaliser à outrance, ainsi qu’il l’a fait lundi soir en annonçant, sur la base d’une loi anti-insurrection datant de 1807, le déploiement de l’armée américaine pour écraser la menace des « anarchistes professionnels ».

À réduire les manifestations contre la brutalité policière à ses acteurs « antifas » et à vouloir classer les « extrémistes de gauche » comme organisations terroristes, c’est son propre extrémisme de droite qu’il surligne. Il est en train de pousser la vie politique américaine à son point de rupture dans un contexte de « tempête parfaite » où s’entremêlent à cette irrépressible colère sociale les crises sanitaire et économique.

Au reste, le déroulement des événements depuis une semaine obéit à un scénario usé, suivant lequel le poisson des véritables enjeux risque d’être à nouveau noyé. Les manifestations tenues dans au moins 75 villes ont pour l’essentiel été pacifiques. Là où elles ont tourné à l’escalade de la violence et du vandalisme, c’est au moins en partie pour cause de réaction policière excessive. Les couvre-feux se multipliant, la raison d’être des manifestations se voit détournée au nom de « la loi et l’ordre » ; les représentations du conflit social sont réduites à des enjeux de sécurité publique. De cela, M. Trump voudra et pourra profiter. Déprimante impasse par laquelle les autorités se trouvent à réagir à la critique par plus de répression encore.

Le profilage racial et la brutalité policière n’ont évidemment pas attendu Donald Trump pour être érigés en système. Aux États-Unis, le mal plonge ses racines dans l’esclavagisme et une culture historique de déshumanisation des Afro-Américains — une tare contre laquelle, disons-le, nos services policiers québécois et canadiens ne sont pas non plus immunisés. Les Noirs américains sont partout l’objet de discrimination et de harcèlement policier organisé, ainsi que de ségrégation en santé, en éducation, en emploi et dans l’accès au logement et à la propriété. Tout cela est très bien documenté, mais rien ne change, ou si peu. Dans la foulée des émeutes à Los Angeles, le département de la Justice avait mis sur pied en 1994 une division des droits civils s’investissant dans la réforme des services policiers et la formation des agents là où les problèmes étaient les plus criants. Vingt-six ans plus tard, on peut dire sans risque de trop se tromper que les résultats n’ont pas été probants. L’ex-procureur général Jeff Sessions a coupé les vivres à cette division en 2017.

La plupart des grandes villes américaines sont aujourd’hui dirigées par des maires démocrates et, donc, plutôt progressistes. Mais, si tant est qu’elle soit réelle, leur volonté de changement se heurte, comme à Minneapolis, à un développement urbain coulé dans une logique d’apartheid et à la résistance de services de police à majorité blanche, dont les pratiques racistes sont dénoncées depuis des décennies sans qu’à la clé, les policiers fautifs soient punis. Vrai qu’il y a quelques signes encourageants en dépit de cette force d’inertie : Medaria Arradondo est devenu en 2017 le premier chef de police noir de Minneapolis, et un certain nombre de syndicats et de chefs de police du pays ont dénoncé avec lui le meurtre de M. Floyd. Il faut applaudir aussi le fait que les amples manifestations contre la violence policière ont été multiraciales — rassemblant Noirs, Blancs, Latinos… À l’orée de la présidentielle, M. Trump excite ses gens, certes, mais il réveille également la conscience des oppositions.