Anglade, cette inconnue

Suspendue depuis le 20 mars en raison de la COVID-19, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec s’est terminée bêtement avec l’abandon d’Alexandre Cusson et par le couronnement impromptu de Dominique Anglade.

Cette victoire contre un candidat confidentiel dont le principal mérite était d’avoir le mot « régions » étampé dans le front était évidemment prévisible. Mais ce désistement, parce que le candidat, discrète victime du confinement, doit bien gagner sa vie, et cette course, lamentable finalement, montrent bien que le PLQ n’est plus le parti qu’il a déjà été.

Il est inévitable que vienne à l’esprit l’adage qui veut que vaincre sans péril, c’est aussi triompher sans gloire, mot que Le trésor de la langue française définit ainsi : « Célébrité éclatante due à des qualités ou des actions estimées d’un large public ». On peut reconnaître bien des qualités à la nouvelle cheffe, le large public, lui, n’en connaît que peu de chose. Surtout, on ne sait pas vraiment, au terme de cette course avortée, quelles sont ses idées et ses positions.

En ce sens, la cheffe couronnée est victime des circonstances. La tenue de débats, même avec un faire-valoir qui ne faisait pas le poids, aurait permis à Dominique Anglade de promouvoir son programme politique et de dire à la population pourquoi elle aspirait à devenir non seulement cheffe libérale, mais première ministre. C’est une occasion manquée pour elle et son parti.

Les choses déboulent rapidement pour Dominique Anglade. Moins de 48 heures après sa nomination, celle qui fut présidente de la Coalition avenir Québec affrontera son ancien chef, François Legault, lors de deux périodes de questions à l’Assemblée nationale, les premières depuis le début du confinement, un face-à-face singulier, on peut en convenir.

Depuis le début du confinement, l’opposition officielle, tout comme les deux autres partis d’opposition, a évité de critiquer ouvertement le gouvernement, consciente que de se montrer sévère envers lui en cette période d’urgence nationale n’était pas la meilleure stratégie à suivre et pourrait lui attirer les foudres de l’électorat. Mais à n’en pas douter, l’opposition reprendra ses droits et son rôle. Dominique Anglade a promis d’adopter « un ton constructif » — c’est ce qu’on dit toujours —, mais il lui faudra donner du tonus à l’opposition libérale maintenant qu’elle la dirige.

La cheffe aura toutefois à traîner certains boulets. Déjà, depuis son couronnement, elle a eu à défendre la réforme Barrette, dont l’hypercentralisation, qu’elle a imposée au système de santé, a été montrée du doigt en cette crise pandémique. « Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain », a-t-elle affirmé, cherchant à ménager la chèvre et le chou, et surtout les susceptibilités du bouillant confrère. Elle devra aussi se trouver une réplique pour justifier l’austérité libérale, elle qui fut vice-première ministre sous le gouvernement Couillard.

Mais le plus grand défi qu’elle doit relever, c’est de réinventer le Parti libéral, qui n’a plus aucun député à l’est de l’île de Montréal. Elle veut rebrancher le parti aux régions et, dans cette optique, elle a proposé une Charte des régions, vaste tarte aux pommes faite de promesses de décentralisation qui ont un air de déjà vu.

Durant sa campagne, Dominique Anglade a mis en avant un Pacte économique pour le climat, promettant un Québec carboneutre pour 2050. Or tant Québec solidaire que le Parti québécois ont aussi proposé d’ambitieux plans environnementaux, sans parler du gouvernement caquiste qui veut aussi fouler cette talle.

On dit que la cheffe libérale veut renouer avec le nationalisme des Jean Lesage et Robert Bourassa, un nationalisme de la modernité qui s’opposerait au nationalisme duplessiste et de repli de la Coalition avenir Québec. Philippe Couillard a joué cette carte de l’ouverture à opposer au repli dans lequel se seraient frileusement enfoncés les Québécois. Ce discours, qui assimilait l’insécurité culturelle du peuple à une tare ou un reliquat du passé, ne lui a guère servi à la dernière élection, où le PLQ a connu la pire défaire de son histoire.

Dominique Anglade a dit vouloir compter sur les militants libéraux pour définir ce que sera le nouveau PLQ. La cheffe devrait songer à élargir quelque peu ses sources d’inspiration. Le Parti libéral, qui reçoit surtout les faveurs de la minorité historique anglophone, des minorités qui s’identifient à elle et des jeunes Montréalais qui s’anglicisent, n’est pas pour l’heure représentatif de l’ensemble du Québec.

Et comme la course à la chefferie ne lui a pas donné l’occasion de le faire, Dominique Anglade devra maintenant faire connaître sa vision, ses idées et ses positions.