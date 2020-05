Flou artistique

Que seraient les angoisses du confinement sans un baume nommé culture, déposé sous forme de musique, de littérature ou de cinéma sur les diverses plaies de la pandémie ? En Italie, au plus fort de l’enfermement décrété en mars, on a vu les balcons de Sienne, de Turin et de Naples se garnir de chanteurs du dimanche, berçant collectivement en musique un nouveau mode de vie. Partout, la culture a été le refuge de la pandémie, s’illustrant dans toute sa force créatrice.

Nous ne sommes pas à un paradoxe près dans le combat que tous les pays du monde mènent contre un virus, mais un de ceux-là, pressentis dès les premiers soubresauts de la crise, souligne l’immense fragilité de ce secteur « fort » de la pandémie : la culture si nécessaire sera la plus longuement et durement touchée par les nouvelles règles de vie imposées par les rythmes de la contagion. Forcée de stopper ses manifestations de groupe sitôt la société mise en quarantaine, l’industrie culturelle a vite saisi que sa mise en arrêt s’étirerait en longueur. Bien que l’univers virtuel serve ces jours-ci de formidable soupape, rien ne remplacera la cohue joyeuse d’un parterre de festival, le silence imparfait d’une salle de concert, le privilège d’assister en groupe aux émois d’acteurs de théâtre en symbiose avec leur public. Culture, quand reprendras-tu ta pulsation ?

Déjà considéré comme le parent pauvre de toute l’économie sociale, le secteur culturel a vite crié à l’aide. Des géants comme le Cirque du Soleil luttent pour leur survie. De plus petits doivent rendre les armes, comme l’indispensable librairie Olivieri, qui a annoncé sa fermeture définitive fin avril, le duo pandémie et travaux majeurs dans son environnement ayant donné le coup de grâce. Nombre d’artistes sont mis sur la touche. En entrevue au Devoir, l’ancienne présidente de la SODEC Monique Simard rappelait à juste titre que, pour « les quelques vedettes qui font 500 000 $ par année, il y a 95 % [des artistes] qui font moins de 30 000 $ par année ». Les temps étaient déjà durs. Ils ne le seront pas moins avec une pandémie dans le paysage.

Au chevet de la culture, Ottawa s’avère jusqu’à maintenant le parent le plus efficace, proactif et généreux. Annoncé le 17 avril dernier, précisé vendredi dernier, son plan d’aide d’urgence de 428 millions de dollars constitue une première phase de soutien qui permettra, décode-t-on, d’éviter la saignée. D’autres phases de reprise et de relance sont prévues ultérieurement. Le soutien est pour le moment distribué à travers les programmes et canaux existants et officiels, ce qui laisse tout de même tout un lot d’oubliés dans la marge, et souvent parmi les plus vulnérables. Un sondage effectué auprès de 7500 répondants par le Conseil des arts du Canada en avril permet de prendre la mesure des besoins du secteur culturel : 43 % des personnes interrogées ont recours à la PCU ; 41 % des organismes à la Subvention salariale d’urgence du Canada ; et 16 % auront recours au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

Pendant ce temps, Québec se distingue malheureusement par une réserve qui n’a pas sa place, compte tenu de l’ampleur des inquiétudes. En commission parlementaire de la Culture la semaine dernière, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a répondu mollement aux questions de l’opposition, qui espérait un engagement ferme de la CAQ. En lieu et place, Mme Roy est demeurée dans le cercle restreint des mesures déjà annoncées et qui constituent pour l’essentiel le versement devancé de sommes préalablement promises. Bien qu’on ne doute pas que la ministre s’active et consulte en coulisses, et que l’on comprenne bien sûr que la Culture est soumise non seulement aux directives de la Santé publique, mais aussi à la marge de manœuvre financière qui lui sera consentie par le Conseil des ministres, il reste que si la CAQ veut demeurer conséquente avec le fait d’avoir placé la culture au rang de ses cinq priorités nationales, elle devra bientôt décliner de manière précise la manière avec laquelle elle entend distribuer les sommes d’argent frais à ceux qui en ont le plus besoin.

Dans une lettre diffusée lundi sur nos plateformes, une dizaine d’acteurs clés du milieu culturel proposent des pistes d’action qui font la preuve non seulement d’une urgence d’agir certaine, mais aussi — et surtout — de l’importance de penser dès maintenant à ce que sera l’univers culturel de demain. Une ère nouvelle, où le modèle d’affaires de nombre d’entreprises devra être revu en accord avec de nouveaux modes de consommation et le besoin de rebâtir un lien de confiance effrité par la pandémie avec le public. Le génie des arts doit être non seulement célébré, mais soutenu à la hauteur des bienfaits qu’il procure.