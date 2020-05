Il faut préparer la reprise

Clermont Domingue - Abonné 2 mai 2020 14 h 32

Préparer la reprise et l'avenir.

Après avoir étudié le rapport du Directeur parlementaire du budget et avoir lu la dernière chronique de monsieur Gérard Bérubé, je vois plus clairement comment sortir de la crise tout en protégeant le système capitaliste exploiteur qui dirige les gouvernements.



Les finances du Fédéral sont en bon état; en 20-21, la dette sera de plus ou moins 50 % du PIB.C'est confortable si on se compare au Japon et à la plupart des pays de l'Occident. De plus, les Bourses sont des machines à cash. Elles sont entrain de ratrapper le terrain perdu. Les GAFAM font particulièrement bien. Les milliardaires engrangent d'autres milliards. Ils vont prêter ces milliards à nos gouvernements. Ces milliards seront probablement prêtés à taux progressifs. ( Disons de 1% allant jusqu'à 5%) Au fil du temps l'économie permettra aux travailleurs de contribuer davantage à la cagnotte des super-riches.



Dans trois ou quatre ans, tout sera devenu comme avant. Vive la démocratie des ignorants et vive le capitalisme.