Un pari risqué mais nécessaire

Le premier ministre François Legault et le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, ont présenté le plan de réouverture des commerces qui ont pignon sur rue, des grossistes et des entreprises manufacturières. On ne peut parler d’un retour à la normale puisque leurs façons de travailler seront profondément modifiées afin d’éviter toute contagion des employés et des clients.

Les commerces dont l’entrée donne sur l’extérieur pourront rouvrir leurs portes dès le lundi 4 mai, sauf sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, où leur ouverture se fera une semaine plus tard. Ils devront procéder à divers aménagements, avec lesquels nous sommes désormais familiers, afin de réduire les risques de transmission du virus, comme ces cloisons transparentes devant les caisses et les signalisations au sol. Les centres commerciaux demeureront fermés, tout comme les services qui impliquent un rapprochement physique, comme les dentistes et les salons de coiffure ainsi que les restaurants et les bars.

Les entreprises manufacturières rependront leurs activités le 11 mai prochain, mais avec un effectif réduit, et le 25 mai, elles pourront tourner à plein régime. Le secteur de la construction résidentielle a déjà reçu le feu vert tandis que les grands chantiers seront relancés à compter du 11 mai.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a conçu des guides de normes sanitaires pour chacun des grands secteurs d’activités, normes qu’employeurs et employés seront dans l’obligation de respecter sous peine d’amende. Le gouvernement affirme que les 300 inspecteurs de l’organisme sont assez nombreux pour assurer la surveillance nécessaire. Même sans coercition, cependant, les entreprises ont tout intérêt à ne pas ménager leurs efforts pour éviter la contagion : c’est souvent pour elles une question de survie.

Plusieurs entreprises fonctionnent toujours en dépit du coronavirus, grâce au télétravail, que ce soit dans la transformation alimentaire, la production de produits stratégiques ou les services financiers et informatiques. Diverses stratégies et pratiques pour réduire les risques de contagion ont été développées tant chez les fabricants que dans les commerces de détail qui sont demeurés ouverts.

Or, la réouverture de toutes ces entreprises, en particulier dans la grande région de Montréal, n’est pas sans risque. Des 1,2 million de Québécois qui ne travaillent plus en raison de l’épidémie, jusqu’à 500 000 d’entre eux pourraient reprendre le boulot, dont la grande majorité dans des lieux physiques, avec les déplacements quotidiens que cela comporte.

Non sans une certaine candeur, le Dr Horacio Arruda a reconnu qu’il s’agissait d’un « pari risqué ». Il a même exprimé une « réticence » à l’égard de la réouverture des écoles et des entreprises, celle « de ne pas savoir ce qui va vraiment se passer ».

Oublions l’immunité naturelle qu’une exposition contrôlée de la population au virus aurait pu conférer, une carte que le gouvernement Legault ne peut plus jouer. On sait maintenant qu’il faudrait que 70 % ou 80 % de la population chope la maladie pour parvenir à une immunité collective, ce qui la rend illusoire. Qui plus est, l’immunité dont jouirait une personne après avoir contracté ce coronavirus n’est pas garantie ; et même si elle se développe, on ne sait combien de temps elle dure. Il n’existe aucun vaccin, aucune cure pour un bon bout de temps. « Ce virus-là est un traître », a laissé tomber le Dr Arruda.

Cela dit, attendre encore plusieurs semaines ou même en septembre n’est pas la panacée. Le confinement taxe la santé publique et les risques seraient alors les mêmes. Attendre le vaccin — d’ici un an ou plus — avant d’entamer la reprise des activités est une vue de l’esprit.

La COVID-19 force le gouvernement à faire des choix qui ne sont pas sans conséquence. Il est inévitable que la réouverture des écoles et des entreprises conduise à la résurgence de cas qui vient avec son lot d’hospitalisations et de décès. Il faut parvenir à les réduire au strict minimum. Pour éviter la propagation, les entreprises doivent disposer de l’équipement de protection requis. Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, en cas d’éclosion, la direction de la santé publique doit agir avec énergie et célérité, en multipliant les tests et en isolant les personnes. Le gouvernement Legault doit donner l’assurance que masques et visières ne manqueront pas et que sa capacité de tester sera au rendez-vous. Le rationnement n’a pas été payant ; il ne le sera pas plus dans les prochaines semaines.