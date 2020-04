Le spleen de la pandémie

Depuis qu’ils ont commencé à tranquillement habituer les esprits québécois à la perspective d’un retour prochain à un début de normalité, les responsables politiques de la gestion de crise prennent soin de mentionner que mettre fin au confinement deviendra bientôt en soi une mesure de protection de la santé publique. Oui, tout à fait. Pour faire paravent à la déferlante possible des maux de l’âme.

« Je ne veux pas qu’on se retrouve avec des énormes problèmes de santé mentale dans les prochains mois, là », disait le premier ministre François Legault cette semaine. Le Dr Horacio Arruda a été plus explicite encore : « Le confinement a des effets pervers sur la santé mentale des gens, sur la violence qui peut être faite aux femmes, aux enfants, sur les dépressions. » En somme disait-il, afin d’éviter d’autres drames, la société allait devoir bientôt commencer à mesurer les effets tragiques possibles — et les coûts sociaux — de la quarantaine généralisée sur la population.

Lorsqu’un virus aussi vicieux et destructeur que ce nouveau coronavirus frappe, toute la structure de crise est orientée vers le traitement et le soulagement des maux physiques associés à la maladie : à l’évidence, il fallait d’abord se protéger, puis dépister, puis soigner les malades. L’ensemble des ressources a donc été décliné et détourné pour que dans les hôpitaux on puisse être à même d’accueillir une première vague d’importance. On voit aujourd’hui les effets pervers que cette stratégie de départ a pu avoir ailleurs, notamment dans les résidences pour aînés et les CHSLD. On a assisté aussi à un ressac inattendu et mortel : inquiets de mettre le pied dans les hôpitaux ou même les cliniques, les autres malades — cardiaques, diabétiques, hypertendus — ont souffert en silence, dans des proportions qui inquiètent maintenant les spécialistes, lesquels craignent des complications futures, voire des décès.

D’autres souffrances sont vécues dans l’ombre, le silence et la solitude. Ce sont les souffrances mentales, qui pourraient prendre des proportions importantes compte tenu du contexte d’isolement et d’inquiétude associé à la pandémie. On ne savait pas encore qu’un virus était tapi dans l’ombre que l’Organisation mondiale de la santé estimait que, sur l’ensemble des maladies et troubles affectant les humains, la dépression allait être en 2020 la deuxième cause de maladie et d’incapacité. Au Québec, 20 % des gens seront atteints d’un trouble de santé mentale au cours de leur vie, seulement la moitié d’entre eux portés à consulter pour soigner leur détresse.

L’Association canadienne pour la santé mentale a déjà prévu une augmentation majeure des cas de dépression, de stress post-traumatique, une plus grande vulnérabilité aux dépendances et à la consommation, une recrudescence des troubles anxieux en plus d’une hausse des violences conjugales et familiales. À elle seule, cette énumération donne les bleus. Une première étude menée par des chercheurs canadiens laisse entrevoir que le quart des adultes interrogés souffrent déjà d’un trouble de stress post-traumatique associé au contexte de pandémie.

Dans les urgences, les dernières semaines ont été le théâtre d’une augmentation des arrivées de patients en détresse pour des problèmes de santé mentale. Les experts préviennent que, pour ces âmes fragiles, l’isolement social est un ingrédient explosif. Dans les hôpitaux, des médecins mettent en garde contre l’impact traumatisant d’un séjour aux soins intensifs et d’une intubation prolongée, dont il ne faut pas négliger les empreintes sur la santé mentale. Dans les résidences pour aînés et les CHSLD, on a assisté avec tristesse à des opérations de confinement obligées pour permettre évidemment de contenir la propagation du virus, mais elles ont des effets secondaires dramatiques sur la vie psychologique des personnes aînées, condamnées si elles ont de la chance à une tablette pour communiquer avec leur entourage. Dans les entreprises, le retour au bureau entraînera un lot de nouveaux facteurs d’anxiété chez les employés appelés à travailler dans un nouvel environnement socio-sanitaire.

Une énumération qui ne devrait conclure qu’à un seul remède : celui de prévoir dès maintenant un ajout de ressources et une organisation des services qui tiendront compte de l’augmentation certaine des problématiques de santé mentale. L’accès à la télémédecine est positif, sans l’ombre d’un doute, mais ce sont les plus vulnérables qui écoperont s’ils n’ont pas déjà un suivi. Le gouvernement fédéral a lancé une plateforme foisonnant de ressources et d’activités en ligne, mais c’est une mesure d’atténuation qui ne vise pas les problèmes graves. Les ressources de première ligne doivent sans tarder, avec le support du gouvernement, activer des opérations de dépistage et de traitement dans le champ de la santé mentale si on ne veut pas souffrir un contrecoup trop dramatique.