Niveler par le bas

Selon les informations de Radio-Canada, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, annoncera sous peu que la cote R des étudiants du cégep ne sera pas calculée pour la session d’hiver 2020. De nombreux établissements ont déjà obtenu cette directive qui ne fait pas l’unanimité, et pour cause.

Il n’y a pas de solution simple à la validation des apprentissages dans l’ensemble du réseau scolaire. La lutte contre la COVID-19 fera des victimes collatérales chez les étudiants. Leurs apprentissages seront incomplets et imparfaits, peu importe les mesures qui seront déployées dans les prochaines semaines.

Il n’y a pas de solution simple, mais celle qui serait envisagée par le ministre Roberge pour les étudiants collégiaux est bancale. Si le scénario présentement à l’étude est retenu, les résultats de la session d’hiver 2020 ne seront pas inclus dans la cote R. La session sera maintenue, et les activités d’apprentissage aussi. Le Bureau de coopération interuniversitaire proposait une autre méthode beaucoup plus utile : soit de calculer la cote R avec et sans la session d’hiver et de conserver le résultat qui est le plus favorable à l’étudiant. Cette méthode assure au moins la validation et l’évaluation des enseignements.

La formation générale est courte au cégep : deux années, quatre sessions. Le fait de gommer l’évaluation pour le quart du parcours aura des conséquences désastreuses pour les étudiants qui s’apprêtent à entrer à l’université dans des programmes contingentés comme la médecine, le droit, l’ingénierie. La cote R demeure l’indicateur de référence pour départager le bon grain de l’ivraie et assurer la sélection des meilleurs étudiants dans des domaines de pointe et des professions dont l’exercice aura une incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être des Québécois.

Si le ministre Roberge va de l’avant avec son projet de mise au rancart de la cote R pour l’hiver 2020, il faudra qu’il fournisse une feuille de route aux universités afin qu’elles puissent évaluer des candidats au parcours incomplet. Il faudra sans doute envisager un programme de rattrapage et de mise à niveau des connaissances pour s’assurer qu’il n’y aura pas de diplômes au rabais au sein des futures cohortes universitaires. Nous voulons les meilleurs médecins pour donner des soins, les meilleurs ingénieurs pour bâtir des ponts et les meilleurs avocats pour assurer le respect des droits et libertés individuelles.

Il s’en trouve pour appuyer la proposition d’abandon momentanée de la cote R. La Fédération étudiante collégiale du Québec réclamait sa suspension au nom d’une vision tordue de l’égalité et de l’équité. Le maintien de la cote R serait ainsi inéquitable pour les étudiants issus de milieux défavorisés, les parents aux études, etc. Ces questions d’équité et d’égalité se posent en temps normal et les établissements d’enseignement ne se privent pas de calculer la cote R, même pour les étudiants vivant dans des milieux difficiles ou des conditions précaires.

La plus belle manière de lutter contre les inégalités est d’offrir, à toutes les étapes du développement d’un individu, des conditions propices à son épanouissement : un filet de sécurité sociale, l’accès universel à l’éducation, des mesures de soutien et d’accompagnement permettant aux plus vulnérables (étudiants avec des handicaps, des troubles d’apprentissage ou issus de milieux défavorisés) de réussir leur parcours.

La suspension de la cote R est une perversion du droit à l’égalité. C’est un cas flagrant de nivellement par le bas qui occulte le véritable problème : certains établissements collégiaux et certains professeurs sont moins dégourdis que d’autres en matière d’enseignement à distance. Certains cours ne se prêtent tout simplement pas à l’enseignement à distance malgré la meilleure volonté des étudiants et des enseignants.

Il serait nettement plus courageux d’admettre la réalité. La pandémie rendra impossible l’atteinte des mêmes objectifs pour tous en éducation. Elle amplifiera les disparités entre les privilégiés et les moins nantis, du primaire à l’université. Ce n’est pas en élaborant des politiques publiques à partir du plus petit dénominateur commun que nous réussirons à résoudre ce problème. Il vaudrait mieux prévoir les programmes et les ressources qui permettront aux étudiants en situation de précarité de faire leur rattrapage scolaire, tout en ne freinant pas la progression de ceux qui ont réussi à braver l’adversité.

Dans le dossier de la cote R, personne n’a pensé un instant à l’iniquité profonde que subiront les collèges et les étudiants qui ont réussi à surmonter les obstacles et à poursuivre leur parcours pour obtenir les meilleurs résultats possible, résultats qui seront garants de leurs chances d’entrer dans le programme de leur rêve à l’université. Qui leur expliquera que l’équité est un concept à sens unique pour niveler par le bas en éducation ?