Charité désordonnée

Il faut que le gouvernement Legault soit fort dépourvu devant les graves éclosions de COVID-19 dans les CHSLD pour implorer les médecins spécialistes de venir prêter main-forte au personnel décimé.

Cette « mission humanitaire », pour reprendre l’expression de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, s’accompagnera d’une facture salée. Selon une entente laborieusement négociée avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), ceux-ci recevront un forfait, plutôt que le paiement à l’acte habituel mais inapplicable, pour les services qu’ils consentent à fournir en dehors de l’hôpital et de leur clinique. Cela s’applique à l’aide que les médecins spécialistes peuvent volontairement apporter dans les CHSLD. Ce geste humanitaire leur vaudra 211 $ l’heure, pour un maximum de 2532 $ par jour, sujet à une majoration de 20 % pour le travail de nuit. Jamais l’adage Charité bien ordonnée commence par soi-même n’aura trouvé une aussi frappante démonstration.

La présidente de la FMSQ, la Dre Diane Francœur, soutenait mercredi matin que les médecins spécialistes seraient payés pour des actes médicaux, pas « pour laver des patients ». Il est vrai que c’était l’intention de l’entente. Mais pour faire face à une situation d’« urgence nationale » dans les CHSLD, François Legault a décidé qu’il en serait autrement et que les médecins spécialistes seraient appelés à faire le travail d’infirmières et de préposées aux bénéficiaires. Réticente à ce que ses membres s’abaissent à s’acquitter de ces tâches, la Dre Francœur, condescendante, a affiché toute la cupidité et la suffisance dont elle est capable avant finalement d’affirmer que les médecins spécialistes répondront à l’appel du gouvernement. En tout, 2000 d’entre eux se sont portés volontaires.

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Nancy Bédard, quelque peu outrée, souligne que le rôle d’infirmière ne s’improvise pas et demande une formation et des compétences que la plupart des médecins spécialistes ne possèdent pas. Après une courte formation, ils devraient toutefois pouvoir se débrouiller comme préposés aux bénéficiaires. À tout le moins savent-ils mettre les équipements de protection qui sont désormais disponibles et les retirer de façon à éviter la contamination.

Mais c’est bien cher payé quand on sait qu’une préposée aux bénéficiaires ne gagne guère plus que 20 $ l’heure et une infirmière au sommet de l’échelle moins de 40 $ l’heure. Il y a quelque chose d’absurde et de choquant dans ce « dévouement » à 2500 $ par jour, indécent étalage des écarts salariaux qu’entretient notre réseau de la santé.

Il faut dire que nombre de médecins spécialistes, qui sont payés à l’acte, n’ont plus de revenus ou ont vu leurs honoraires grandement amputés en raison du report des chirurgies électives. La ministre McCann soutient que l’entente avec les médecins spécialistes ne coûtera rien à l’État puisque ces émoluments sont tirés de l’enveloppe fermée que le gouvernement remet à la FMSQ. C’est une demi-vérité puisqu’en vertu des plus récentes règles, l’argent qui n’est pas dépensé revient en principe dans les coffres de l’État. Gageons toutefois que les médecins spécialistes sauront négocier de nouvelles règles qui leur éviteront de perdre gros en raison de l’épidémie.

Les CHSLD ont besoin de l’apport de milliers de professionnels. Avant même la crise du coronavirus, il manquait de personnel et en raison des éclosions, les effectifs sont décimés. Et comme l’a souligné la ministre McCann, les résidents infectés requièrent davantage de soins, donc davantage de soignants. Ce parent pauvre du réseau de la santé a été pris de court : l’absence de préparation, notamment le manque d’équipements de protection qui a privé les résidences de l’arsenal dont elles ne pouvaient pourtant pas se passer, ainsi que le laxisme dans l’application des protocoles anti-propagation explique, en grande partie, les éclosions mortifères qui affligent plusieurs CHSLD.

Grâce à la campagne Je contribue, quelque 40 000 personnes se sont portées volontaires pour venir à la rescousse des CHSLD. Or, seulement 3000 candidatures ont été jugées acceptables. Avec un certain retard, le gouvernement a adopté les décrets permettant à des finissants en médecine et en sciences infirmières d’apporter une aide précieuse. Des professeurs en sciences de la santé et des aidants naturels sont aussi appelés en renfort. Espérons que tous ces bras, même ceux des richards, puissent se retrouver rapidement dans les CHSLD pour reprendre le contrôle d’une situation lamentable et désordonnée.