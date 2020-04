Herron, l’horreur

Lorsqu’un service de police en est rendu à pénétrer dans un CHSLD et à traiter le lieu comme une « scène de crime », on comprend que, comme société, on vient de franchir l’infranchissable. Voilà des années que des fragments d’horreur dévoilés çà et là ont permis de comprendre que, hélas, le Québec ne rayonne pas en matière de soins prodigués aux aînés. L’horreur décrite ces jours derniers au CHSLD Herron de Dorval résulte du croisement de deux tragédies : une pandémie assassine, frappant au Québec précisément là où les ressources manquent le plus cruellement.

Le cas du CHSLD Herron est-il unique ? Trois enquêtes menées simultanément — santé publique, police et coroner — permettront d’expliquer comment 31 décès ont pu y survenir en quelques semaines, et ce, dans un intrigant secret. Pour l’instant, seules cinq morts ont été liées à la COVID-19, mais ce bilan s’alourdira. Les incompréhensions s’additionnent : quelle part de responsabilité revient au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, apparemment informé de quelques irrégularités dès le 29 mars dernier ? Quelle part de blâme repose sur le groupe Katasa, propriétaire de cette résidence exigeant de ses occupants des loyers mensuels oscillant entre 3000 $ et 10 000 $ ?

Des patients affamés, assoiffés, laissés plusieurs jours dans des couches souillées. Des résidents décédés, mais pas de constat de décès effectué. Des patients tombés au bas de leur lit. Et autour d’eux, le vide. Du personnel de soutien, infirmier et médical absent, parce qu’infecté par la COVID-19 ou craintif de l’être. Dans un contexte où les arcs-en-ciel pullulent sur fond de « ça va bien aller » rose bonbon, c’est le tiers-monde pour certains de nos aînés — et cher payé en prime !

Le premier ministre, François Legault, a voulu se faire rassurant lundi en indiquant que le portrait général des 2600 résidences pour aînés (publiques et privées) est plutôt reluisant, en dépit de « quatre ou cinq cas sous surveillance ». L’existence d’un seul de ces hospices infectés par la négligence est suffisante pour qu’à nouveau, on conclue à l’échec d’un système. La pandémie a servi de catalyseur à des maux que l’on connaissait depuis des lustres, dénoncés tour à tour par le Vérificateur général et le Protecteur du citoyen, entre autres.

Herron fait la manchette ces jours-ci, mais d’autres petits Herron, à divers degrés, se cachent partout, comme on l’a vu à Sainte-Dorothée, à LaSalle et ailleurs au Québec. Il faut l’admettre : le casse-tête est insoluble en temps de crise, et c’est bien avant qu’il eût fallu s’y attaquer. Le personnel est fragile, mal payé (13 $ l’heure pour un préposé aux bénéficiaires), surchargé car insuffisant et largué par des proches aidants interdits de séjour dans les CHSLD, ce qui laisse à découvert des pans entiers de soins non prodigués.

Québec, qui espère toujours conclure une négociation avec les employés de l’État en pleine pandémie, brandit l’exemple venu du terrain pour militer à nouveau en faveur de hausses salariales plus importantes pour certains corps de métier, les préposés aux bénéficiaires en l’occurrence. C’est un objectif vital : la capacité de rétention et d’attraction de ces métiers ô combien indispensables est intimement liée aux salaires.

Pleins feux sur le personnel, donc, et qu’en ces temps de crise, on remise, de grâce, les promesses de jours meilleurs associées aux Maisons des aînés ! La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, en vantait encore les mérites lundi alors qu’on l’interrogeait sur les conditions précaires dans lesquelles certaines résidences divisent les zones dites chaudes (avec risque de contagion élevé) des zones froides — un vulgaire drap. Ces maisons du futur reposent pour le moment seulement sur des maquettes, et marteler la perspective d’oasis de bonheur est en ce moment non seulement inutile, mais quasi inapproprié.

Dans les premiers temps de la pandémie au Québec, les scénarios de la santé publique ont reposé sur un objectif très précis : préparer le réseau de la santé à recevoir des milliers de cas et aplanir la courbe pour éviter un condensé de cas simultanés trop important pour la capacité d’accueil. Pour libérer des lits en centres hospitaliers — 6000 de ces lits sont toujours libres —, on a donc redirigé des patients vers les CHSLD. L’heure des bilans n’est pas encore venue, car nous sommes encore en pleine vague, mais avons-nous joué cette carte de la meilleure manière qui soit, sachant l’immense vulnérabilité du réseau destiné aux soins de nos plus vulnérables ? Certains constats seront aussi inévitables que douloureux.