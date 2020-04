Andrew Cuomo, le François Legault des New-Yorkais

Quel contraste, tout de même, entre Andrew Cuomo et Donald Trump. Le premier, gouverneur de l’État de New York, se bat dans les circonstances avec force leadership et conférences de presse quotidiennes contre la pandémie qui ravage son État. Vrai qu’il rassure autant que l’autre est dangereux. Après l’ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et l’affaire ukrainienne, l’inconséquence nombriliste et criminelle avec laquelle M. Trump (ne) gère (pas) la crise sanitaire devrait en toute logique lui mériter une autre procédure en destitution. Pourvu qu’il le soit à la présidentielle de novembre.

Non pas que le démocrate Cuomo mérite pour autant qu’on lui donne le bon Dieu sans confession, pour parler en termes pascaux, au moment où la COVID-19 fauche des vies en nombres épouvantables dans les résidences pour personnes âgées de l’État, comme au Québec. La photo de ces cercueils alignés au fond de tranchées creusées à la hâte sur Hart Island, dans le Bronx, hantera longtemps les consciences. La fulgurance du microbe se trouve à épingler, en plein cœur de l’économie capitaliste, l’impréparation générale des autorités et leurs carences aberrantes en équipements médicaux de protection élémentaires. Sont exposées de façon béante les inégalités qui blessent la société américaine et font que l’accès aux soins de santé est si inadéquat — comme dans l’arrondissement new-yorkais du Queens où les travailleurs et communautés immigrantes socio-économiquement désavantagés qui y vivent sont touchés par le coronavirus de manière disproportionnée.

Pendant que, sur la planète des marchés boursiers, Wall Street semblait, elle, avoir cette semaine « aplati la courbe » et retrouvé ses esprits.

On ne pourra pas, plus tard, ne pas s’interroger sur tout cela. Sur la façon dont nous, les gouvernements et les organisations internationales avons ou n’avons pas réagi à l’évolution de la situation. Sur les méthodes d’éradication qui ont été appliquées et qui sont l’objet d’inaudibles voix discordantes. Sur la complaisance à l’égard de la Chine de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont M. Trump, qui a évidemment une poutre dans l’œil, a fait son bouc émissaire du jour.

Si l’attitude de M. Cuomo — qui tente, debout devant sa maison qui brûle, de contenir les dégâts du mieux qu’il peut — contraste avec le comportement de M. Trump, elle jure tout aussi radicalement avec la décision de ne rien faire ou de ne pas faire grand-chose de plusieurs États républicains. Les États-Unis sont plusieurs pays.

C’est ainsi que, de tous les États américains, cinq défient la tendance générale au confinement : les Dakotas du Nord et du Sud, le Nebraska, l’Iowa et l’Arkansas. Tous des États ruraux et pro-Trump où, s’il existe un certain souci de distanciation sociale, la vie économique poursuit normalement son cours. En Floride, le gouverneur n’a diffusé un avis de confinement que la semaine dernière, alors que l’épidémie prend de l’ampleur. Au Kansas, les efforts du gouverneur pour limiter les rassemblements à l’occasion de Pâques ont été bloqués par les législateurs républicains. Tous ces États ont la particularité d’avoir une population dont une importante proportion est formée de protestants évangéliques blancs pour qui, du moins pour le moment, le coronavirus est moins un enjeu de santé que de liberté individuelle et religieuse. M. Trump et son discours anti-establishment sont leur chemin.