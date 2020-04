Péril en la demeure

Dans les scénarios rendus publics mardi par la Direction de la santé publique sur l’évolution de la COVID-19 au Québec, deux tableaux montraient que le système de santé résisterait à la pression et serait en mesure de soigner les personnes atteintes qui se retrouveraient dans les hôpitaux.

Le premier tableau indiquait qu’avec leurs 6000 lits rendus disponibles, les centres hospitaliers seront en mesure d’accueillir toutes les victimes du coronavirus même si l’épidémie s’avérait aussi dévastatrice qu’en Italie, ce pays incarnant le scénario catastrophe. Le deuxième tableau illustrait que le nombre de lits aux soins intensifs était suffisant pour répondre aux besoins dans un scénario moyen, mais plus sévère que la projection considérée comme la plus probable.

Depuis le début du confinement, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, répète que les hôpitaux étaient bien préparés pour faire face à la crise, mis à part une rareté de masques médicaux et autre attirail de protection, rareté à laquelle on semble en voie de remédier dans les centres hospitaliers.

Ces paroles et données rassurantes occultent toutefois la situation inquiétante dans laquelle sont plongés des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). En tout, six de ces établissements sont la proie d’une éclosion sévère de la COVID-19. Plus de 70 de leurs résidents sont morts, selon les chiffres dévoilés jeudi par le premier ministre, François Legault. Et c’est par centaines qu’on compte les résidents infectés dont la vie, déjà fragilisée, est menacée.

De fait, les résidents de CHSLD comptent pour tout près de la moitié des morts attribuables à l’épidémie au Québec. Par ailleurs, un peu plus de 20 % des décès proviennent de résidences privées pour personnes âgées. Bien que ce ne soit pas une consolation, l’Ontario est dans une situation similaire.

Le coronavirus a infecté plus de 800 des 2200 résidences québécoises de personnes âgées : au moins un cas de COVID-19 y a été signalé. Leur nombre ne peut que prendre de l’ampleur.

Au CHSLD de Sainte-Dorothée de Laval, qui a fait les manchettes, Québec a ordonné mercredi une enquête épidémiologique : 16 résidents y sont décédés après avoir contracté le coronavirus et plus d’une centaine d’autres sont infectés. Ce n’est pas le centre qui affiche le plus grand nombre de décès dus à la COVID-19 : le CHSLD Laflèche, à Shawinigan, en a connu 20 au dernier décompte.

Les hôpitaux étaient peut-être fin prêts à faire face à la contagion, mais il en va tout autrement des CHSLD. Au début de la crise, les consignes n’étaient pas claires : du personnel, même après avoir contracté la maladie, a continué à se présenter au travail, à la demande insistante, parfois, de la direction de l’établissement qui évoquait le manque d’effectifs. Masques et autre matériel de protection manquaient.

Dès le début du confinement, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, et le premier ministre ont insisté sur l’interdiction pour la famille de rendre visite aux résidents. Or la contagion est surtout venue du personnel. Des préposés asymptomatiques ont contaminé des résidents ; des résidents asymptomatiques — ils existent — ont fait de même. Il faut dire qu’il y a un mois, on connaissait mal le comportement du coronavirus. On en apprend tous les jours. À la dure.

Les mesures qu’annonce la ministre McCann confirment le manque de préparation des CHSLD ainsi que des résidences privées les plus cossues. La ministre a décrété que leur personnel ne pourra plus partager son temps entre plusieurs résidences. Du matériel de protection sera enfin fourni. Afin de contenir les éclosions, quelque 1000 personnes, dont des médecins et des infirmières, viendront prêter main-forte aux effectifs trop peu nombreux.

À l’heure actuelle, peu de personnes atteintes de la COVID-19 se retrouvent aux soins intensifs, soit un peu moins de 200, selon les données les plus récentes. Or plusieurs résidents des CHSLD ne franchiront jamais les portes d’un hôpital et finiront leurs jours sur place parce que leur état de santé empêche leur transfert ou encore parce qu’elles ont choisi — ou leur famille — de ne pas recourir à des soins intensifs. Leur espérance de vie, en moyenne, est d’à peine deux ans.

Ce n’est certes pas une raison pour ne pas prendre toutes les mesures afin de protéger ces femmes et ces hommes parmi les plus vulnérables, tout comme les personnes âgées dans les résidences privées. Les chiffres sont brutaux : 90 % des mortalités liées à la COVID-19 frappent les gens de 70 ans et plus. S’il faut agir dans l’urgence, s’il faut improviser, qu’on le fasse. Lorsque la crise sera passée, il sera toujours temps de distribuer les blâmes et de tirer les leçons qui s’imposent.