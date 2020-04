L’île de Montréal est devenue l’épicentre de la COVID-19 au Québec, ce qui n’a rien de bien surprenant compte tenu de son poids démographique et de la densité de la population dans les quartiers centraux. Pour contenir le risque, la mairesse Valérie Plante menace de serrer la vis et de fermer les parcs — derniers espaces zen pour échapper au confinement — si les récalcitrants ne respectent pas les consignes de distanciation sociale. Les policiers promettent de se montrer moins tolérants devant les comportements antisociaux, et ils augmentent la surveillance dans les grands parcs.

Nous entrons dans une phase délicate de lutte contre le coronavirus. Sa propagation est inégale sur le territoire. La transmission communautaire obéit à des trajectoires bien différentes d’une région à une autre, et même d’un quartier à un autre à Montréal. La Direction de santé publique devra en tenir compte dans ses interventions. Il va sans dire que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale doivent s’appliquer à l’ensemble du territoire. Mais lorsque vient le temps de sanctionner les délinquants et de dénoncer l’écart à la norme, les solutions de type mur à mur sont déconseillées. Avant d’envisager le bouclage de l’île, étudions la possibilité de restreindre les mouvements dans les villes, quartiers ou pâtés de maisons où se concentrent les situations à risque. Avant de fermer les parcs pour l’ensemble des Montréalais, sévissons contre les promeneurs insouciants.

Les autorités gouvernementales ne doivent pas sous-estimer le risque de décrochage d’une population jusqu’ici très collaborative s’il s’avère que les mesures de répression sont déployées sans distinction. La généralisation des sanctions et des interdits peut porter les germes de l’arbitraire. La Loi sur la santé publique prévoit des amendes dissuasives (entre 1000 $ et 6000 $), mais son application est complexe. Les policiers ne peuvent pas rédiger des constats d’infraction eux-mêmes. Les dossiers nécessitent l’approbation du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Cet inconvénient n’altère en rien le pouvoir dissuasif d’une amende salée. Par ailleurs, les policiers ont d’autres moyens d’intervenir en droit criminel : le refus d’obtempérer, par exemple.

La coercition sera sans doute nécessaire là où les récalcitrants refusent d’entendre raison : adolescents insouciants, adultes festifs, nouveaux fiancés, mariés, dévots de toutes religions, etc. Ce sont eux qu’il faudra garder à l’œil, tout en gardant à l’esprit qu’il n’y aura pas assez de policiers pour surveiller les moindres interactions sociales. La prévention, le partage constant de l’information d’intérêt public et l’appel au sens des responsabilités collectives en temps de crise constituent de meilleurs instruments d’aplatissement de la courbe des infections.

Cette semaine, quelques cas de non-respect des consignes de santé publique ont fait la manchette, au sein des communautés de juifs hassidiques. Si les policiers doivent intervenir pour disperser des attroupements devant les synagogues et empêcher la tenue de réunions de culte, qu’il en soit ainsi. Ne perdons pas de vue que ces communautés représentent une bien faible part de risque dans l’évaluation globale de la menace que pose la COVID-19. Et n’oublions pas qu’elles ont aussi besoin d’une main tendue, et non de réprobation supplémentaire.

À cet égard, l’initiative de l’arrondissement de Saint-Laurent, un milieu riche en diversité culturelle, est inspirante. Les représentants des différentes communautés religieuses et le maire Alan DeSousa ont convenu de fêter la Pâque juive, catholique et orthodoxe et le début du ramadan unis dans le confinement et la distanciation sociale. Le triomphe de la vie sur la mort passera par de telles démonstrations de solidarité.