La presse à billets roule à fond

Cyril Dionne - Abonné 31 mars 2020 09 h 01

Vous semblez ne pas avoir trop confiance en notre improvisateur en chef M. Corbeil. Vous n’êtes pas le seul.



La durée du programme aura quatre mois et ceci coûtera plus de 210 milliards. On fait quoi après lorsque le COVID-19 sera plutôt de la forme « S » que « L » après mutation. L’immunité est un faux réconfort dans cette pandémie puisqu’elle semble être temporaire. La forme « S » est plus récente, encline à des mutations et certainement plus virulente que la forme « L » qui est plus ancienne. Bonjour 2e vague.



Ceci dit, le gouvernement emprunte de l’argent en donnant comme garanti les ressources naturelles du pays et plus de son territoire. C’est pour cela que les autres acceptent de lui prêter de l’argent en se fiant aussi sur la capacité de repayer les emprunts. Cela sera difficile si plus de 25% de la population canadienne et québécoise est sans travail. C’est beau d’avoir des presses à billets qui tournent 24h sur 24, mais ceci ne fait que dévaluer le dollar qui est en chute libre présentement. Alors, bonjour inflation du type qu’on rencontre comme dans des pays comme le Venezuela. On verra aussi une flambée des prix des produits pour nos besoins de base.



L’argument des banques et des taux d’intérêts ne font plus effet. Le taux directeur est presqu’à zéro. Si au lieu de dépenser sans penser au lendemain, le gouvernement fédéral s’était comporté comme responsable financièrement et fiscalement, nous serions en bien meilleure posture. Aujourd’hui, on parle des intérêts sur les cartes de crédit, mais si ceux-là disparaissent, alors l’économie du monde libre risque de disparaître aussi.



Les priorités devront changer au Québec en fait de politiques. Tout devra être axé sur la reprise économique, sinon on va tous en pâtir. Si un de ces écoanxieux vient vous parler des changements climatiques ignorez-le ou plutôt, parlez-lui de mettre son argent personnel dans un fond écologique volontaire et de nous foute la paix. Nous, on essaie de survivre.