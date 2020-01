Noyer le poisson, jour et nuit

Si tant est qu’on puisse parler de procès, il est attendu que le président Donald Trump sera acquitté par la majorité républicaine au Sénat des accusations d’abus de pouvoir et d’entrave à la bonne marche du Congrès en rapport avec l’affaire ukrainienne. Moins un « procès », donc, qu’un affrontement ultrapartisan où les républicains se plient aux quatre volontés d’un président fantasque.

Mardi après-midi, républicains et démocrates ont donné le ton à l’ouverture de ce procès par définition plus politique que judiciaire, se chamaillant jusqu’en soirée sur les règles de procédure qui vont encadrer la démarche. La majorité veut toujours boucler l’affaire en deux semaines, au pas de course, c’est-à-dire avant que le président Trump ne se présente au Congrès, le 4 février prochain, pour y prononcer le traditionnel discours sur l’état de l’Union. Aucun nouveau témoin, s’il n’en tient qu’aux républicains, ne sera entendu. Les leaders de la majorité voulaient limiter à 24 heures, étalées sur deux jours, le temps alloué à la présentation des arguments respectifs de la défense et de la poursuite. Ce qui aurait impliqué que ces délibérations se poursuivent le soir, sinon la nuit, loin des grandes heures d’écoute. Ils ont finalement accepté que ces argumentaires, qui commencent aujourd’hui, soient étalés sur trois jours. Mince concession… Pour mémoire, le procès en destitution, en 1999, de l’ancien président Bill Clinton, accusé de parjure dans une affaire de relation extraconjugale, avait duré cinq semaines.

Un montage qui ne fait évidemment pas de quartiers aux démocrates. Et qui doit aider les républicains à noyer le poisson. À terme et sauf surprise, il n’y a pas grand-chose que les démocrates puissent y faire, sauf crier au « cover up » et appliquer au mieux leurs compétences législatives. Théoriquement, le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, qui dirige ce tribunal d’exception, pourrait jouer un rôle plus interventionniste que prévu. Improbable, disent les experts. S’il a le pouvoir d’influencer les travaux, s’agissant par exemple de se prononcer sur l’admissibilité de la preuve et sur la question centrale de l’audition de témoins, on s’attend à ce qu’il s’en tienne au rôle formel et à la neutralité dont avait preuve en 1999 feu le juge William Rehnquist dans le procès de M. Clinton. « Je n’ai rien fait, et je l’ai bien fait », avait-il ironisé à l’époque. Nommé par l’ancien président George W. Bush, le juge Roberts est certes un conservateur, mais il est aussi un grand défenseur du caractère apolitique de la Cour suprême — bien qu’il soit de plus en plus difficile de croire à un haut tribunal parfaitement jaloux de son indépendance.

Restait au demeurant à voir si des sénateurs républicains dits modérés, comme Mitt Romney, Susan Collins et Lisa Murkowski, allaient oser briser les rangs et appuyer les démocrates sur certains enjeux de procédure. Possible. Mais qu’ils le fassent et cela n’allait pas, de toute façon, empêcher M. Trump d’être ultimement acquitté.

Historique, ce procès l’est sans contredit. Il ne représente pas pour autant le fin mot de l’histoire. Il est un chapitre dans le récit d’une présidence anormale, dont le procès va forcément se poursuivre dans l’opinion publique jusqu’à l’élection présidentielle du 3 novembre prochain — qu’il n’est pas du tout impossible que M. Trump remporte, vu la nature de l’électorat qui fait bloc derrière lui contre le « deep state » ; et vu l’état de division et de questionnement (risqué en même temps que nécessaire) dans lequel sa course à l’investiture présidentielle plonge le Parti démocrate (Hillary Clinton crachant son fiel sur Bernie Sanders n’est pas utile).

Il se trouve que, face aux électeurs centristes et indécis, clés des élections américaines dans un climat très polarisé, les républicains marchent sur des oeufs à vouloir en finir rapidement. Selon un nouveau sondage CNN, près de sept électeurs sur dix considèrent que, dans la foulée des enquêtes menées par la Chambre des représentants, un procès juste passe par l’audition de témoins additionnels — nommément John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale. C’est dire que, pour nombre d’Américains, il ne suffit pas pour M. Trump de refuser toute collaboration avec le Congrès, de triturer les faits ou d’en faire une interprétation « alternative ». Les preuves de donnant donnant avec le président ukrainien — l’aide militaire américaine contre l’ouverture d’une enquête destinée à salir le candidat démocrate Joe Biden et son fils Hunter — sont trop bien documentées pour effacer les soupçons d’abus de pouvoir. D’autant que cette présidence n’a pas fini de dériver et que, donc, les Américains n’ont pas fini d’en apprendre.