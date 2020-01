L’héritage de Charest

Il n’y a guère de révélations inédites sur le rôle insidieux de l’homme d’affaires Marc Bibeau au sein du Parti libéral du Québec (PLQ) dans les documents judiciaires rendus publics jeudi. Les travaux de la commission Charbonneau et l’action des journalistes d’enquête avaient déjà permis de brosser le portrait de ce sombre personnage qui aurait coordonné un réseau de financement illégal sous l’ère de son bon ami Jean Charest.

Le projet Machûrer concerne directement l’ex-premier ministre du Québec. Rien n’indique que M. Charest sera accusé au criminel au terme de cette enquête qui traîne depuis 2014. Rien n’indique que Marc Bibeau ou Violette Trépanier (l’ex-directrice du financement au PLQ) le seront à leur tour. S’il y a bien une chose à retenir des agissements de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) dans les enquêtes sensibles visant des membres de l’establishment politique provincial, c’est qu’elles finissent trop souvent en queue de poisson.

Les notables visés par ces enquêtes ne sont pas à court de moyens et de détermination pour ralentir la marche des policiers, mais leur pugnacité n’explique pas tout. Le manque de compréhension et d’expertise au sein de la police pour enquêter sur les crimes de corruption politique y est certainement pour quelque chose. Parlez-en à l’ancienne vice-première ministre, Nathalie Normandeau. La moitié des accusations portées contre elle ont été retirées quand son avocat a porté à l’attention de la Couronne des documents la disculpant. Des documents publics que les policiers auraient repérés facilement s’ils s’étaient donné la peine de chercher ! Une pareille négligence est impardonnable. L’arbitraire de la police et de la Couronne participe, dans ce cas bien précis, à l’érosion des libertés civiles.

Certes, la tâche de la Couronne n’est pas simple. C’est tout un défi de faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, que les contrats publics étaient octroyés aux entrepreneurs et aux firmes de génie-conseil en échange de dons illégaux au PLQ, et ce, en toute connaissance de cause des hommes de pouvoir.

Sur le plan de l’éthique publique, la condamnation populaire de Jean Charest devrait être sans appel. Il n’a pas pris ses responsabilités pour les distorsions entraînées par ses exigences élevées en matière de financement. Il n’a pas su encadrer la présence envahissante de son ami Bibeau dans les plus hautes sphères d’activités gouvernementales.

La première condition préalable à son retour en politique active serait qu’il s’explique en public sur le financement illicite des libéraux. Du temps où il en était le chef, le PLQ a contourné les règles de financement avec une telle vigueur qu’il s’est avéré nécessaire de faire une commission d’enquête publique ET des enquêtes criminelles. L’image de marque du PLQ en souffre encore.

Durant la campagne fédérale, l’ancien chef conservateur, Andrew Scheer, réclamait une enquête criminelle sur Justin Trudeau pour sa gestion du dossier de SNC-Lavalin. Les conservateurs s’en remettraient maintenant à Jean Charest pour faire la morale à Justin Trudeau sur des questions d’éthique ?

Le retour possible de Jean Charest en politique active est le symptôme d’un mal profond. Les formations politiques traditionnelles semblent incapables de se renouveler et de s’arrimer aux préoccupations citoyennes, évoluant dans un univers parallèle où tout est affaire de perception et de positionnement stratégique. De conservateur à libéral. De libéral à conservateur. Avec ou sans casseroles. Notre humble serviteur vous donnera l’image d’un leader avec les deux mains sur le volant.

Il n’y a pas si longtemps, l’industrie de la construction était sous l’influence de la mafia. Les entrepreneurs qui payaient le pizzo au clan de Vito Rizzuto étaient les mêmes qui participaient, avec les firmes de génie civil, aux cocktails de financement des partis politiques municipaux et provinciaux. Le crime organisé était à un bras de distance du monde des affaires qui était à son tour dans l’antichambre du politique.

Cette promiscuité est préoccupante quand on connaît le modus operandi du crime organisé. L’infiltration de l’économie légale est une condition essentielle de sa survie, une voie de passage obligée pour blanchir les profits des activités criminelles et établir une façade de normalité. Au rang des dommages collatéraux figurent les institutions démocratiques, les partis politiques et les fleurons du Québec Inc.

Il serait injuste de faire porter à Jean Charest l’odieux des décennies de corruption et de collusion qui ont marqué l’histoire du Québec. Son gouvernement a mis la commission Charbonneau et l’UPAC en place, ce n’est pas rien. Dans l’ensemble, il fut un gardien désinvolte pour éloigner les influences néfastes dans sa propre famille politique.