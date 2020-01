Cliniques d’hiver: un éternel fiasco

Désormais, il relève de l’euphémisme que de dire que le système de santé québécois toussote, s’échauffe et plie du genou, tel un patient atteint d’un accès de grippe. Une certaine exaspération chronique s’ajoute à la fiche des symptômes : comme nous sommes las de ce désastre annuel nommé engorgement hivernal des urgences ! Un mauvais spectacle mené par des maîtres de l’improvisation.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, annonçait à ce chapitre la force de l’expérience et une volonté nette de puiser au terrain pour trouver les solutions plutôt que de tout commander de l’impérieux navire amiral ministériel, aussi omnipuissant que déconnecté de sa base. Les chapitres des derniers jours laissent croire plutôt à un fiasco éternel.

Fort heureusement, le ridicule ne tue pas : ces derniers jours, en pleine éclosion grippale, il est devenu impossible de prendre rendez-vous dans l’une de ces 59 cliniques d’hiver, ouvertes précisément pour permettre le désengorgement d’urgences aux salles d’attente remplies de grippés.

Pressurisée par des reportages pointant l’inefficacité crasse de l’opération ministérielle antigrippe, la ministre McCann entonne un refrain connu : diantre, aux médecins d’en faire plus, tonne-t-elle, brandissant à nouveau leur rémunération, comme s’il s’agissait de sévir pour convaincre d’agir.

Quiconque a tenté la course à obstacles nommée prise de rendez-vous sait bien qu’entre l’énoncé et la pratique, il y a un abysse. Cette fois, l’argent ne semble pas mis en cause. C’est dans la qualité de la préparation qu’on semble avoir erré, notamment au moment de la prise de rendez-vous, qui ne permet pas de préciser la source du mal. Grippe ? Gastro ? Mal de dos ? Si le système mis en place pour désengorger les urgences permet à tout le monde et à n’importe qui de se présenter à la clinique pour avoir accès au sanctuaire sacré du médecin, on ne s’étonnera pas ensuite de conclure que ça ne fonctionne pas. Les grippés s’empilent là où ils ne le devraient pas.

Les causes du problème sont multiples : manque de lits à l’étage des hôpitaux, difficultés de recrutement de personnel, à la fois dans les cliniques et les centres hospitaliers. Mais aussi hyper-bureaucracie et opération mal ficelée, comme en font foi toutes ces cliniques qui ont dû renoncer à participer, car cela menaçait leur fonctionnement habituel. Dans ce contexte, le risque est grand que même les plus engagés soient tentés d’abdiquer.