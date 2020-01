Voeux de transparence

À la douleur et au désarroi s’ajoutent la stupéfaction et la colère. Les proches des 176 victimes de l’écrasement du Boeing 737 d’Ukraine International Airlines en Iran mercredi se sont vu confirmer jeudi ce qu’ils redoutaient : l’entrée en scène d’un missile antiaérien iranien est une thèse avancée par plusieurs services de renseignement, et elle est de plus en plus crédible, au point où Justin Trudeau en a fait jeudi le point de départ de son allocution du jour. Pour ajouter au drame, le tir serait intentionnel.

Le tiers des victimes venaient du Canada, plusieurs d’entre elles reprenant la route de la maison après une période de congé en famille. 138 des 176 passagers se dirigeaient vers l’hiver canadien. Malgré lui, voilà donc le premier ministre Justin Trudeau brutalement propulsé dans l’escalade de tensions opposant Téhéran à Washington, une escalade envenimée par l’assassinat récent du général iranien Qassem Soleimani par les Américains.

Avec raison, M. Trudeau a affirmé jeudi sa volonté de participer à une enquête « complète, crédible et approfondie ».Toute enquête sur un écrasement d’appareil aérien se déploie dans une logique où les experts avancent sur un terreau d’hypothèses, qu’ils valident ou écartent au gré des informations qu’ils recueillent. À cette tragédie s’ajoute un suspense géopolitique inhabituel, puisqu’un vol civil de routine se dirigeant vers l’Ukraine aurait potentiellement été transformé en une cible prise — par erreur — pour une menace par les systèmes de défense antiaériens. Voilà le tragique absurde auquel peut mener un climat de tension extrême opposant les États-Unis à l’Iran.

Tant les familles éprouvées que les nations touchées sont en droit d’obtenir les réponses aux nombreuses questions qui tissent ce drame. Mais l’Iran permettra-t-il la tenue de l’enquête avec le niveau de transparence commandé par la gravité des événements ? Rien n’est moins sûr, hélas. Des images saisissantes dévoilées jeudi par le New York Times viennent confirmer la théorie d’un missile ayant frappé le vol 752 en plein vol. Pourtant, l’Iran continuait jeudi soir de nier avec la plus grande véhémence cette thèse partagée partout sur la planète, parlant plutôt d’une mise en scène orchestrée par ses opposants.

Jeudi, des dizaines d’experts ukrainiens ont débarqué à Téhéran pour commencer l’important travail d’inspection du sol, des débris. L’Ukraine n’en est pas à sa première expérience du genre : en 2014, le vol MH17 de Malaysia Airlines a été abattu en son sol par un missile russe. Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, veut dépêcher ses propres ressources en Iran pour participer à l’enquête, un souhait pour lequel il semble que l’Iran ait montré une certaine « ouverture ». Le temps presse.

Les leviers dont dispose Justin Trudeau pour s’imposer comme acteur d’importance dans cette enquête résident davantage dans ses liens avec ses alliés qui ont maintenu des relations diplomatiques avec l’Iran que dans les relations Ottawa-Téhéran. Celles-ci sont vacillantes, pour ne pas dire inexistantes. En 2012, le ministre conservateur des Affaires étrangères John Baird avait fermé l’ambassade canadienne en Iran, au prétexte que ce pays constituait alors « la plus grande menace à la paix et à la sécurité mondiales ».

L’annexe 13 de la Convention relative à l’aviation civile internationale dicte les règles entourant les enquêtes sur les accidents et incidents d’avion. L’Iran l’a signée, ainsi que 192 autres pays. Et même si le principe directeur de cette convention affirme la primauté de la sécurité sur tout enjeu politique, on peut douter sérieusement qu’il sera respecté en Iran, qui a compétence souveraine dans l’enquête puisque l’avion s’est écrasé sur son territoire.

L’écheveau des relations entre le Canada et les États-Unis se particularise soudain en raison, ô ironie, d’un missile potentiellement lancé par erreur. Justin Trudeau craignait pour la sécurité de ses militaires au Moyen-Orient ? Voilà qu’il se retrouve avec 63 victimes civiles sur les bras, sacrifiées par la joute américano-iranienne. Les États-Unis n’ont pas consulté le Canada avant de lancer l’assaut. M. Trudeau devrait réclamer une explication.