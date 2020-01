L'étalement urbain, toujours plus loin

Plusieurs municipalités situées au pourtour de la Communauté urbaine de Montréal (CMM) connaissent un développement centré surtout sur la construction de résidences unifamiliales érigées sur de grands terrains. Ces municipalités, dont les nouveaux citoyens contribuent à l’engorgement des voies de circulation de la grande région de Montréal, profitent de l’activité économique du centre, sans se plier à l’orientation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) qui vise à densifier l’utilisation du territoire. Sous l’oeil complaisant du gouvernement Legault, l’étalement urbain se poursuit de plus belle.

La croissance démographique des municipalités limitrophes ne vient pas de leur dynamisme intrinsèque mais dépend plutôt des emplois présents sur le territoire de la CMM. Selon les dernières données de l’Observatoire Grand Montréal, de plus en plus de citoyens de ces municipalités font la navette pour y travailler. Pour près de 30 de ces municipalités, le taux de « navettage » vers les villes centres atteint 40 % de la population active et pour dix d’entre elles ce taux dépasse les 50 %. Quelque 100 000 habitants de ces banlieues éloignées en croissance font ainsi la navette tous les jours, et dans 94 % des cas ce sont des automobilistes puisque les transports en commun sont pratiquement inexistants. Et ils risquent de le demeurer longtemps puisque le type de développement favorisé — à faible densité — est incompatible avec le transport collectif.

Les mises en chantier résidentielles, dans les MRC qui jouxtent la CMM, portent principalement sur des maisons individuelles. Dans les municipalités limitrophes qui connaissent un boom immobilier, cette part peut atteindre 50 %.

Le cas de la petite municipalité de Saint-Colomban, en banlieue de Saint-Jérôme, est frappant : près de 90 % des immeubles résidentiels construits entre 2013 et 2018 sont des maisons unifamiliales. Qui plus est, ces maisons ne sont pas desservies par un aqueduc municipal : chacune d’entre elles doit être reliée à une fosse septique. Ce type de développement requiert d’immenses terrains, de 30 000 pieds carrés ou plus, soit quatre fois le terrain type d’un bungalow des années 1950 ou 1960. C’est pour ainsi dire de l’étalement urbain aux stéroïdes.

Les maisons unifamiliales des municipalités limitrophes sont évidemment moins chères que celles des villes de banlieue de la CMM à proximité. Les jeunes familles — le rêve de l’unifamiliale avec sa cour est encore bien vivant — y trouvent leur compte.

Selon l’Observatoire Grand Montréal, la CMM perd environ 7000 habitants par an au profit des villes limitrophes. Une minorité (1470 personnes) provient de Montréal, le reste vient des villes de banlieue.

Depuis 2012, la CMM poursuit un Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) qui vise à favoriser la densification du tissu urbain afin de freiner l’étalement urbain, protégeant ainsi les terres agricoles et les milieux naturels. Aussi son périmètre urbain est demeuré stable, fait-elle valoir.

Il en est tout autrement des villes limitrophes. Elles devraient suivre l’« orientation 10 » du MAMH en favorisant le développement du tissu urbain existant, ce qu’elles ne font pas, déplore la CMM.

En matière d’étalement urbain, comme pour d’autres enjeux qui touchent la protection de l’environnement, le gouvernement caquiste fait preuve d’incohérence. Dans son plan stratégique 2019-2023, le ministère reconnaît que l’étalement urbain prend de l’ampleur, ce qui contribue à la congestion routière et à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le phénomène fait pression sur les terres agricoles, tout en engendrant des coûts importants en matière d’infrastructures. Or, comme l’a rapporté La Presse en décembre, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, appuie la MRC de Montcalm, qui borde Mascouche et Terrebonne, dans sa demande de dézonage de plus de 100 hectares de terres agricoles — l’équivalent de quelque 200 terrains de football. La demande sera traitée par la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ), mais on se demande si l’organisme saura résister aux pressions politiques. Pendant qu’on exige des villes de la CMM qu’elles freinent l’étalement urbain, on veut permettre à une MRC limitrophe d’y contribuer allègrement.

Décidément, le gouvernement Legault, poursuivant des visées politiques mal inspirées — le député de Rousseau, Louis-Charles Thouin, est l’ancien préfet de la MRC de Montcalm —, est prêt à fouler aux pieds des principes qui devraient pourtant guider le développement urbain à l’heure du réchauffement climatique. Qu’il laisse la CPTAQ assumer son rôle qui est de protéger les terres agricoles.