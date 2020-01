Et le cheval?

Les calèches n’ont plus droit de cité à Montréal. Cette fin prévisible des activités pour des cochers réfractaires au changement ne dispense pas l’administration Plante d’un effort accru pour valoriser le cheval, partie intégrante du patrimoine vivant, dans les années à venir.

Le contentieux entre la Ville de Montréal et les exploitants de calèches ne date pas d’hier, et les cochers seraient mal venus de feindre la surprise. Dès 2016, l’ex-maire Denis Coderre a tenté de serrer la vis aux cochers en imposant un moratoire sur la circulation des calèches dans le Vieux-Montréal, en réaction à une série d’incidents laissant craindre à juste titre pour la sécurité et le bien-être des chevaux. Ce moratoire précipité n’a pas tenu plus d’une journée, la Cour supérieure donnant gain de cause aux cochers, pour ainsi dire victimes d’une expropriation déguisée esquissée à la hâte. « Si on veut changer l’industrie, il faut un électrochoc, et c’est ce que j’ai fait », avait dit M. Coderre.

Cet appel au changement des moeurs n’a pas été entendu par les cochers dans les trois dernières années. Le plus gros propriétaire de calèches à Montréal, Luc Desparois, contrôle la moitié des 24 permis. Sa réputation le précède en ce qui a trait au piètre traitement qu’il réserve aux chevaux. Selon Desparois, les problèmes se résument à l’incompréhension des élus sur la réalité des cochers et au militantisme exacerbé de groupes tels que la SPCA, qui réclamait dès 2015 l’interdiction des calèches à Montréal. C’est souvent à contrecoeur, en banalisant les allégations de mauvais traitement à l’endroit des chevaux, qu’il s’est plié aux resserrements successifs de la réglementation dans les dernières années, entre autres pour interdire la circulation des chevaux lorsque la température excède 28 °C.

L’histoire des calèches aurait sans doute connu une fin plus heureuse si ce milieu en mal d’interlocuteurs crédibles avait trouvé un porte-voix moins rétif que Luc Desparois. Sa dernière tentative pour faire reculer la Ville de Montréal a échoué lamentablement. Desparois et un groupe de propriétaires de calèches ont présenté une demande d’injonction, le 16 décembre dernier, en plaidant l’urgence de la situation, à une quinzaine de jours de l’entrée en vigueur du règlement.

La Cour supérieure a bien fait de rejeter la demande, en soulignant que l’action de dernière minute des cochers a engendré cette fausse urgence. Ils auraient pu agir avant. Le règlement interdisant les calèches est entré en vigueur en août 2018, avec un moratoire jusqu’au 31 décembre 2019 pour donner aux cochers le temps de disposer de leurs chevaux. Ce délai est plus que raisonnable.

L’administration Plante crie victoire, mais c’est trop tôt. La Cour supérieure a écarté le remède d’urgence qu’est l’injonction, mais elle entendra le fond du litige. Il est donc présomptueux d’affirmer que les tribunaux confirment « la justesse et la pertinence » du règlement, comme le prétend la mairesse, Valérie Plante.

Ce serait le comble si la Ville ne pouvait pas interdire une activité commerciale profitant à moins de 50 personnes sur son territoire. Toutefois, l’administration Plante a-t-elle traité les cochers avec les mêmes égards que les chevaux qu’elle protège si fièrement ? La Ville propose de racheter les chevaux pour 1000 $ chacun et de les confier à la SPCA qui, à son tour, leur trouvera des refuges avec la participation de l’Association québécoise de protection des chevaux. À ce jour, un cocher sur 47 s’est prévalu de cette offre. La compensation est-elle juste et raisonnable étant donné que les cochers sont, en réalité, privés de leur gagne-pain ? À l’inverse, les cochers peuvent-ils forcer la Ville à maintenir en vie une forme de commerce léthargique, un peu ringarde, au coût d’un encadrement et d’une surveillance nécessaires pour assurer la sécurité publique et le bien-être des chevaux ? Autant de questions fort utiles qui seront tranchées en justice.

Que restera-t-il du cheval à Montréal à l’issue de ce bras de fer ? C’est l’angle mort de la politique bien intentionnée de l’administration Plante. Les calèches n’ont peut-être plus leur place à Montréal, mais le cheval, oui.

En temps utile, la Ville de Montréal devra trouver une façon de le mettre en valeur, d’abord pour les Montréalais, et non pour les touristes en quête d’une balade de moins en moins bucolique dans un centre-ville obstrué par les cônes orange, la congestion routière et la pollution. Pourquoi ne pas accorder au noble animal une place dans les grands parcs et les espaces verts à des périodes déterminées de l’année ? Un appel de proposition en bonne et due forme permettrait de s’assurer que les mauvais joueurs d’antan ne sont pas associés au projet. Il ne s’agit pas de relancer les calèches par des moyens détournés (elles ont vécu), ni de stationner le cheval au musée, mais de le garder présent dans le coeur et la vie des générations futures comme symbole respecté du patrimoine vivant.