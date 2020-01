Décennie 2020: démocratie, rempart de liberté

Depuis toujours, sociologues, politologues et autres spécialistes des sciences humaines tentent d’analyser de façon dite scientifique l’époque qui les nourrit, avec un succès pour le moins mitigé, surtout lorsqu’il est question de prévoir la suite.

Que reste-t-il aujourd’hui de notre petit Printemps érable, sinon l’éclosion d’une myriade de groupuscules porteurs de propositions souvent généreuses, mais contradictoires, et parfois même très peu démocratiques ?

Ce qui retient surtout l’attention en ce début de 2020, ce n’est plus la lutte du mouvement ouvrier pour renverser le grand capital comme le prévoyaient Marx, Lénine et Mao, mais celle des mouvements citoyens que ces auteurs mythiques du siècle précédent décrivaient comme étant de la « petite bourgeoisie » d’abord préoccupée par son propre sort. Ce qui se traduit de nos jours par des revendications liées notamment à l’identité — sexuelle, raciale, nationale — et à l’environnement entendu au sens large.

Qui peut dire aujourd’hui d’où viendra le changement ? De la droite ou de la gauche ? De toute façon, qu’est-ce que la droite et la gauche de nos jours quand on exclut les cas les plus évidents, de Trump à Xi Jinping en passant par Bolsonaro et Kim Jong-un ?

La réponse n’est pas simple dans l’analyse des enjeux en matière de droits de la personne, d’identité, de croyance religieuse ou de liberté d’expression. Peut-on à la fois défendre le droit des Autochtones et des peuples minoritaires à conserver leur culture tout en niant celui des États nationaux à réguler leur immigration ? Ou, à l’inverse, souhaiter une baisse du nombre d’immigrants alors que la place du Québec en Amérique ne cesse de diminuer ?

De même pour la liberté d’expression : est-ce de gauche ou de droite d’imposer par la force le silence d’un conférencier sous prétexte qu’il menace le « safe space » d’un groupe minoritaire, mais très actif ?

Même lorsqu’il est question de rapports de classe plus traditionnels entre travailleurs et employeurs, la ligne entre la gauche et la droite est moins évidente qu’hier. La protection des acquis syndicaux est-elle toujours une lutte progressiste, quels que soient ces acquis et les secteurs de l’économie concernés ? Un exemple : quel est l’âge raisonnable pour la retraite ? 52 ans comme chez les cheminots français ou 67 ans comme en Norvège ?

De la dernière décennie, l’année 2019 fut certainement la plus marquée par la montée du sentiment d’urgence en matière de lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’environnement en général. Sans doute à cause de son objectif ultime, le mouvement se perçoit comme étant fondamentalement progressiste.

Or, il est loin d’être homogène et il est certainement impossible d’adhérer à toutes ses propositions, dont certaines flirtent avec l’autoritarisme antidémocratique quand elles ne sont pas simplement risibles, comme celle de ne pas utiliser la laine des moutons et le miel des abeilles afin de mettre fin à « l’exploitation » de ces espèces.

Puis il y a cette confiance quasi mystique dans le retour aux techniques de production du passé ou, à l’inverse, aux technologies de l’avenir. Toutes les nouvelles technologies ne sont pas souhaitables, même s’il est indéniable que les changements rêvés seront rendus possibles grâce à la recherche et à l’innovation. Mais l’esprit critique s’impose, plus que jamais.

Plus on tarde à agir contre le réchauffement climatique et plus le risque d’échec et les coûts associés seront élevés, dit-on. Mais c’est aussi vrai que plus une transition économique ou technologique est rapide et radicale, plus elle est perturbatrice et coûteuse pour la majorité des gens. Qui fera le choix de ces nouveaux outils sinon les transnationales qui auront investi les milliards nécessaires ?

Ceux qui trouvent que les GAFAM ont pris trop d’importance n’ont encore rien vu avec le déploiement des futures sources d’énergie et des objets qui en dépendront pour leur fonctionnement, le tout dans l’infonuage que l’avènement du 5G, la mise en orbite de dizaines de milliers de satellites et l’intelligence artificielle permettront de contrôler dans les moindres détails, partout sur la planète. À ces bouleversements technologiques, seuls les États peuvent encore faire contrepoids en intervenant à l’étape de la recherche et en adoptant des règles et une fiscalité appropriées.

À moins de croire à la sagesse des transnationales pour régler les problèmes de notre temps, il n’y a que la démocratie pour protéger notre droit de parole et d’influence. La démocratie, cet outil très imparfait auquel il faut quand même se rallier sans hésiter par-delà ses propres convictions politiques sous peine d’être submergés par la vague autoritaire.