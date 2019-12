L’Inde face à ses démons

Beaucoup le pronostiquaient quand Narendra Modi et son Parti du peuple indien (BJP, droite religieuse) ont massivement remporté leur premier mandat en 2014 sur promesses d’emplois et de lutte contre la corruption. À savoir que, faute de remplir ses promesses, le premier ministre Modi n’allait pas hésiter à cultiver son pouvoir et sa popularité en faisant jouer plus librement ses convictions idéologiques fondées sur la promotion de l’hindouisme politique et la diabolisation de la minorité musulmane (14 % de la population). C’est aujourd’hui ce qui se produit avec l’adoption par le gouvernement du BJP, non moins massivement réélu en mai dernier pour un deuxième mandat, d’une « réforme » de la loi indienne sur la nationalité.

Résumons : le Parlement indien a adopté à la mi-décembre le Citizenship Amendment Act (CAA), une législation qui, modifiant une loi de 1955, régularise le statut des réfugiés hindous, sikhs, chrétiens, jaïns, bouddhistes et parsis arrivés avant 2014 et ayant fui « pour des raisons religieuses » l’Afghanistan, le Pakistan ou le Bangladesh. Pas un mot sur les réfugiés musulmans, qui restent sans droits, comme l’Inde n’a jamais ratifié la Convention relative au statut des réfugiés datant de 1951.

L’affaire soulève un grand débat. Si une large part de son électorat n’en tient pas rigueur à M. Modi, il reste que les Indiens sont descendus en grand nombre dans la rue depuis deux semaines pour exprimer leur désaccord à l’égard de cette loi discriminatoire. D’aucuns vont jusqu’à dire que ce sont les fondements mêmes de l’ample démocratie indienne qui sont ébranlés. Une démocratie qui repose depuis plus de 60 ans, malgré l’extrême prégnance du religieux dans la vie de tous les jours en Inde, sur une Constitution qui met en avant le principe de sécularisme défendu par les pères de l’indépendance, l’ex-premier ministre Jawaharlal Nehru et le mahatma Gandhi. Ainsi que l’affirme l’indologue Christophe Jaffrelot, ce sécularisme a permis de transcender les clivages confessionnels. Il aura été le ciment qui explique en partie que cette Inde très complexe et très diversifiée arrive encore à former une nation.

Aussi la décennie 2010 se clôt-elle dans le sous-continent sur une tentative à peine déguisée de liquider cet héritage laïque.

À la clé, la répression des opposants ne s’est pas fait attendre : une trentaine de personnes ont été tuées dans les manifestations jusqu’à maintenant, souvent par balles, alors que des manifestants ont été arrêtés par milliers et que des intellectuels, comme l’historien de premier plan Ramachandra Ruha, ont été détenus. Ce à quoi sont venues s’ajouter les coupures d’Internet, pratique courante en Inde pour étouffer les mouvements de protestation.

S’exprime par cette histoire un malaise multiforme, qui montre bien que l’Inde est de son siècle. Dans des conditions qui lui sont spécifiques, ce pays de 1,3 milliard d’habitants jongle avec des enjeux et des problèmes qui sont ceux de nos démocraties occidentales : la libéralisation économique amorcée en 1991 a créé un boom qui a certes élargi l’économie de consommation et réduit la pauvreté, mais elle a également donné lieu dans les années 2000 à un redoublement de la corruption et à un creusement des inégalités, concurremment à la perpétuation de l’inique système de castes. Le vieux Parti du Congrès (social-démocrate et laïque) s’effondrant, la décennie qui s’achève a vu la parole intolérante libérée, comme ailleurs dans le monde, par l’arrivée au pouvoir de la droite dure du BJP et de son idéologie de « l’hindutva » (« hindouité »), en vertu de laquelle ne sont indiens que les hindous.

Il faut dire, pour autant, que la marginalisation de la minorité indo-musulmane (200 millions de personnes, soit l’équivalent de la population du Pakistan) a largement précédé l’arrivée au pouvoir du BJP. En emploi comme en éducation, les musulmans sont depuis longtemps au bas de l’échelle socio-économique et font depuis longtemps l’objet d’ostracisme. La partition en 1947 de l’Inde et du Pakistan a provoqué des blessures qui n’ont jamais été guéries, ainsi qu’en fait foi l’inextricable conflit du Cachemire. Dans les faits, il n’est pas interdit de penser que la laïcisation de la société indienne est demeurée superficielle et le Congrès a trop souvent instrumentalisé le religieux à des fins électorales, plutôt que de s’employer à enraciner cette laïcité. Ce que le BJP se trouve aujourd’hui à faire, c’est ajouter une pierre à l’édifice en avançant depuis 2014 des lois qui institutionnalisent la discrimination dont les musulmans ont été toujours été victimes. Voilà en quoi ceux qui manifestent contre l’Amendment Act ne demandent qu’à voir le pays faire face à ses démons.