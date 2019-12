Gigantesques écarts à négocier dans le secteur public

Les deux dernières négociations en vue du renouvellement des conventions collectives dans le secteur public, celles de 2009-2010 et de 2014-2015, visaient avant tout, pour les syndiqués, à préserver leurs acquis, devant la volonté d’austérité du gouvernement libéral. Il en va tout autrement pour les négociations actuelles qui sont l’occasion, espèrent les négociateurs syndicaux, d’effectuer un certain rattrapage, tant sur le plan salarial que sur celui des conditions de travail, particulièrement dans les réseaux de la santé et de l’éducation.

Il faut dire que les finances publiques sont reluisantes, poussant le gouvernement caquiste à devancer, dans la dernière mise à jour économique et financière présentée en novembre par le ministre des Finances, Eric Girard, la réalisation des promesses touchant la hausse de l’allocation famille et l’abolition de la majoration du tarif des services de garde subventionnés.

Pour mettre les choses en perspective, l’État a dégagé un surplus imprévu de près de 3 milliards, par rapport au budget de l’an dernier, ce qui équivaudrait à une hausse de salaire de 7 % pour l’ensemble des 550 000 employés de l’État.

Dans ce contexte où les finances publiques regorgent de surplus — une situation qui pourrait toutefois ne pas perdurer —, les centrales syndicales ont fait preuve d’imagination, voire d’enthousiasme, en formulant leurs demandes salariales.

Les infirmières se sont montrées particulièrement gourmandes. La Fédération interprofessionnelle de la santé, qui fait équipe avec l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, a réclamé un total de 21,6 % en trois ans, ce qui représente, en plus d’un rattrapage pour l’austérité passée, une hausse du pouvoir d’achat de ses membres.

Les demandes des autres centrales sont de la même eau. La CSN innove en demandant une hausse du salaire de 3 $ l’heure pour tous ses membres dès la première année, ce qui favorise, en pourcentage, les gagne-petit, et 3 % pour chacune des deux autres années des conventions collectives. Les enseignants représentés par la CSQ réclament une augmentation de 8 % la première année afin de rejoindre la moyenne canadienne.

Les offres salariales du gouvernement sont à des années-lumière des demandes syndicales. Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a proposé la semaine dernière des augmentations en deçà de l’inflation pour l’ensemble des employés de l’État, soit 7 % en cinq ans, plus un montant forfaitaire de 1000 $ pour les 350 000 employés qui sont au sommet de l’échelle salariale. Toutefois, le gouvernement négociera, au sein de deux « forums » distincts, l’élimination des premiers échelons pour les enseignants ainsi qu’un redressement salarial pour les préposées aux bénéficiaires. Un troisième forum portera sur la santé des syndiqués et l’absentéisme, qui coûte très cher à l’État.

En ce qui a trait aux conditions de travail non salariales — le normatif —, on s’est montré vague du côté de la santé, mais dur envers les enseignants, en remettant sur le tapis des demandes patronales de 2015 et en prônant l’abolition de certaines règles d’ancienneté. Pour la Fédération autonome de l’enseignement et la Fédération des syndicats d’enseignement, ces exigences entrent en contradiction avec le discours gouvernemental sur la valorisation de la profession d’enseignant.

La rareté de la main-d’oeuvre touche désormais l’État, en santé et en éducation, certes, mais aussi dans la fonction publique. Dans son dernier rapport, l’Institut de la statistique du Québec constate d’importants écarts entre la rémunération globale des employés de l’État québécois, ce qui comprend les avantages sociaux et les régimes de retraite, et celles des employés municipaux (+35 %) et des employés du gouvernement fédéral (+17 %). Un écart de 14 % avantage le secteur privé syndiqué. Les employés de l’État québécois ne conservent une avance qu’avec les salariés non syndiqués du privé.

Voilà pour la rémunération. Mais que dire des conditions de travail et de l’organisation déficientes en santé et en éducation ? Que dire des milieux de travail dynamiques et des possibilités d’avancement qu’offre le secteur privé ?

Le Conseil du trésor rejettera les demandes salariales qu’il juge exagérées. Mais plus que jamais, le gouvernement devra tenir compte, dans le cadre de ces négociations, des problèmes de rétention des employés de l’État et d’attraction affectant des postes du secteur public. Il est révolu le temps où la sécurité d’emploi qu’offrait l’État, alliée à une rémunération concurrentielle, permettait au secteur public québécois de combler facilement tous ses besoins de main-d’oeuvre.