Sous l’emprise de Boris

Des élections générales de jeudi, le Royaume-Uni sort rassemblé en même temps que toujours aussi dispersé. Rassemblé autour de la sensationnelle victoire parlementaire du Parti conservateur qui, avec une majorité de 74 sièges, présente au premier ministre, Boris Johnson, sa meilleure performance électorale depuis le triomphe de Margaret Thatcher en 1987. Mais toujours écartelé puisque, concurremment à cet exercice électoral, il demeure qu’une petite majorité de l’opinion, répètent les sondages, est opposée au Brexit, pendant qu’à la périphérie du royaume, l’Écosse et, dans une moindre mesure, l’Irlande du Nord ont voté jeudi dans une perspective clairement anti-Boris.

Finalement, la patiente Theresa May aura bien préparé le terrain à M. Johnson. Devenue première ministre après la démission de David Cameron, suivant la victoire du Leave au référendum de juin 2016, elle commet l’année suivante la gaffe de déclencher des élections qui, plutôt que renforcer leur majorité, placent les conservateurs dans la posture fragile d’un gouvernement minoritaire. Plus de deux ans d’inextricables déchirements intraconservateurs et de négociations entortillées avec Bruxelles autour du backstop irlandais permettent aujourd’hui à Boris Johnson de récolter les fruits de la grande fatigue d’un électorat mi-résolu, mi-résigné à en finir avec cette saga. De fait, c’est en grande partie l’accord de divorce négocié avant lui par Mme May qu’il voudra, triomphant, faire voter d’ici à Noël à Westminster.

Encore heureux pour M. Johnson, qui plus est, que la solution de rechange à son volontarisme ait été l’ambiguïté notoire du chef très à gauche du Labour, Jeremy Corbyn, lui-même eurosceptique, coincé entre une base militante massivement anti-Brexit et un électorat dont plus du tiers souhaite le divorce avec l’UE. M. Corbyn aura donc pratiqué la procrastination, avec promesse de nouvelles négociations avec l’Union européenne et de second référendum à la clé. Mal lui en prit. Le haut-le-coeur autour des accusations d’antisémitisme associées à l’entourage du chef a fait le reste.

Il y a eu jeudi, certes, un effet nuisible de division du vote entre les travaillistes et le petit LibDem, plus centriste et clairement pro-européen. Mais le fait demeure que le verdict est dévastateur pour le Labour, pulvérisé dans le centre et le nord de l’Angleterre, vieux coeur industriel historiquement acquis à la gauche. Sa pire défaite en 80 ans. S’il y a parenté politicienne manifeste, dans la forme et sur le fond, entre M. Johnson et Donald Trump, il est notable que le premier l’ait emporté en chassant le Labour de ses bastions traditionnels, de la même manière que le second s’est emparé de la présidence en 2016 en battant — de justesse — Hillary Clinton dans les États normalement démocrates du Midwest.

Où est passée, dans ces élections, ladite majorité anti-Brexit ? Les analyses fines des prochaines semaines le diront peut-être. Il y a un véritable fossé générationnel entre pro et anti-Brexit. Le vote des jeunes avait joué un rôle important en 2017 pour empêcher Mme May de décrocher une majorité. Le Labour avait cette fois-ci ciblé des régions et des villes en espérant que ses jeunes électeurs compenseraient les pertes attendues au nord. Ça n’a pas marché. Jeremy Corbyn, leader décrédibilisé, apparaît responsable de cette désertion.

La saga, n’en déplaise aux Brexiters, n’est pas terminée. S’il paraît plausible que le Royaume-Uni sortira officiellement de l’UE à la date butoir du 31 janvier prochain, comme prévu, on peut douter que la négociation promise d’un nouvel accord commercial avec le reste de l’Europe soit conclue d’ici la fin de 2020. « Get Brexit done » n’est pas chose faite. Sans compter que, sous ses airs nationalo- populistes, M. Johnson est un libre-échangiste bon teint à qui le président Trump a promis vendredi la conclusion d’un accord commercial « massif » qui — beaucoup s’en inquiètent au Royaume-Uni — pourrait ouvrir la porte à la privatisation du système de santé. Le Brexit selon Johnson ne sera pas, socialement, celui d’un grand nombre de gens qui l’ont fait premier ministre pour cinq ans.

Au demeurant, son nationalisme anglais est certain d’en heurter deux autres : celui des nationalistes nord-irlandais (favorables à l’unification) face auxquels les unionistes ont perdu des plumes. Celui ensuite des indépendantistes pro-européens du Scotish National Party. Fort des 48 sièges écossais sur 59 que le SNP a remportéa jeudi, la première ministre, Nicola Surgeon, a appelé sur-le-champ à la tenue d’un deuxième référendum d’indépendance dont M. Johnson ne veut pas entendre parler.

L’UE se réjouit, avec les électeurs de M. Johnson, que l’élection d’une majorité conservatrice clarifie la situation. Vraiment ? Leur bonheur risque d’être fugace.