Les signaux ratés

À nouveau, le drame familial dans toute son horreur et sa prévisibilité vient de se jouer sous nos yeux. Un homme connu pour une propension à la violence conjugale et interdit de tout contact avec son ex-épouse aurait assassiné cette semaine ses deux enfants, de 4 et 2 ans, et leur mère, avant de s’enlever la vie. Colère et impuissance colorent les réactions. Comment, à nouveau, n’a-t-on pas capté les signaux annonciateurs de cette fin meurtrière ?

Il y a sept semaines, un mauvais film similaire se jouait dans un quartier montréalais voisin. Un homme connu et suivi pour des problèmes de santé mentale, une rupture amoureuse mal encaissée, une intervention policière préalable au domicile.

Si au moins on pouvait se réfugier dans le confort de l’ignorance pour expliquer l’inexplicable. Mais non ! On savait, et deux fois plutôt qu’une. Les policiers étaient des habitués de ce domicile de l’est de Montréal ; l’homme avait même été accusé de voies de fait armées contre sa conjointe, et acquitté tout juste la semaine dernière, selon ce que rapportent certains médias. Au Québec, une femme meurt tous les mois aux mains d’un homme qu’elle a déjà appelé son amour. Au Canada, un féminicide survient tous les 2,5 jours. Très souvent, les agresseurs sont connus soit du système judiciaire, soit du système de santé. Comment corriger nos errances meurtrières ?

Il fut un temps, pas si lointain, où nommer la violence faite aux femmes dans le giron de la relation de couple provoquait l’indifférence. Aujourd’hui, il faut reconnaître que le cycle de la violence conjugale anime la conversation sociale, grâce aux luttes menées sur le terrain par les défenseurs et défenseuses de ces voix anonymes. En France, où les violences conjugales se sont invitées dans le débat public et politique cette année et où des médias comme Le Monde et l’Agence France-Presse ont décidé de sortir les féminicides de l’ombre, les pistes de solutions sont multiples et pourraient inspirer un plan d’action ici au Québec.

On parle évidemment de moyens additionnels, ce qu’ici, les ressources d’hébergement pour femmes violentées, qui sont au maximum de leur capacité, revendiquent depuis des lustres. Mais on parle aussi d’une communication plus fine entre services sociaux et policiers, et d’agents mieux outillés pour décoder l’escalade potentielle de la violence. Tout cela pour prévenir le pire.