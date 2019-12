La science infuse

Quand un journaliste a demandé, vendredi, au premier ministre François Legault quelle note il donnait à son gouvernement au terme de la session d’automne, ce dernier avait une réponse toute prête : « Jean-Talon ». La victoire dans cette forteresse libérale, où la candidate de la Coalition avenir Québec, Joëlle Boutin, a obtenu 43 % des voix, est venue dissiper toutes les appréhensions concernant les possibles contrecoups du fiasco du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) mené tambour battant par son jeune ministre à tout faire, Simon Jolin-Barrette, responsable, entre autres choses, de l’Immigration.

Cette bévue n’a eu aucun effet significatif sur l’appréciation du gouvernement caquiste, en dehors d’un léger recul dans un sondage, que vient en quelque sorte contredire un autre sondage présentant François Legault comme celui qui, parmi tous ses homologues des autres provinces, jouit du plus grand pourcentage d’appui de sa population, et de loin. Comme de l’eau sur le dos d’un canard.

Il faut dire que, devant les caquistes, figurent deux partis amochés et sans chef dont l’incertaine reconstruction attendra. Quant à Québec solidaire, les résultats décevants que le parti a obtenus dans Jean-Talon sont venus tempérer un enthousiasme bon enfant quelque peu prématuré.

Devant la faiblesse de ses adversaires, les seuls ennuis qu’éprouve le gouvernement Legault, il se les inflige. Appelons ça se tirer dans le pied ou s’autopeluredebananiser, comme le disait Parizeau.

Quand on fait des erreurs, on les corrige, s’est targué François Legault. Certes, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a rapidement corrigé sa gaffe, assez incompréhensible, dirons-nous, d’avoir bonifié l’assurance parentale pour les parents biologiques en laissant de côté les parents adoptants. Il s’en est somme toute fort bien tiré. Mais ce fut beaucoup plus laborieux dans le cas des restrictions annoncées au PEQ, auxquelles un ministre rigide s’est accroché avant de retraiter et qui a conduit François Legault, avant qu’il ne renvoie son ministre à la planche à dessin, à dérailler en dénonçant l’avidité des recteurs d’université et l’appétit que manifeste le milieu des affaires pour le cheap labor.

Cet épisode, qui trahit l’amateurisme du gouvernement, a éclipsé ce qui devait être pour lui le point d’orgue de la session : la mise à jour économique et financière présentée par le ministre des Finances, Eric Girard. Le gouvernement caquiste devançait ses promesses électorales de « remettre de l’argent dans les poches des Québécois », grâce à la bonification complète de l’allocation famille et l’abolition de la contribution additionnelle pour les services de garde. On ne peut donc pas dire que le faux pas du PEQ fut sans conséquence.

Une des explications de ces déconvenues tient à la précipitation manifestée par le nouveau gouvernement. Aux côtés du premier ministre et du ministre Jolin-Barrette lors du bilan de session, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a reconnu que la première année au pouvoir lui avait enseigné qu’« on ne peut pas aller aussi vite qu’on voudrait ». Quant à Simon Jolin-Barrette, il a appris à la dure « l’importance de bien consulter ».

Un autre aspect où il y a place à l’amélioration, ce sont les travaux parlementaires. Il y deux semaines, le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, a failli perdre le contrôle de la Chambre et il a fallu une rencontre avec les leaders parlementaires pour en venir à un modus vivendi dont on ne sait s’il persistera. Le gouvernement se plaint que l’étude des projets de loi ne progresse pas et que l’opposition officielle fait de l’obstruction systématique. Il est vrai que le nouveau leader parlementaire libéral, Marc Tanguay, qui a remplacé le conciliant Sébastien Proulx, peut se montrer acerbe et vindicatif.

Mais le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, ne donne pas sa place. Tant à Québec solidaire qu’au Parti québécois, on déplore son arrogance et sa rigidité. Or, le leader du gouvernement, qui règne en maître sur l’organisation des travaux parlementaires, doit aussi se montrer capable de compromis et faire donnant donnant plutôt que d’écraser l’adversaire.

François Legault estime qu’il dispose d’« une équipe de rêve ». Laissons-lui son appréciation. Mais, comme il rappelle lui-même, il n’y a que Marguerite Blais et lui qui possèdent une expérience ministérielle. Personne n’a la science infuse et il se peut que comme ministre ou leader parlementaire — c’est un métier en soi —, on ait encore des croûtes à manger. Dans cette optique, il ne serait pas surprenant que le gouvernement caquiste améliore son exécution lors de la prochaine session.