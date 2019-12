Le Québec n’est pas une marque de yogourt

Le gouvernement caquiste a dévoilé une mise à jour de la politique internationale du Québec qui, sans surprise, fait une large place à l’économie. Mais ce qui semble tout à fait étonnant, c’est que cette politique compte beaucoup sur l’attraction des étudiants étrangers. Ce qu’on veut faire au ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) est battu en brèche par ce que l’on a fait au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) sous l’impulsion de Simon Jolin-Barrette.

L’opposition officielle a raison d’y voir une manifestation de l’incohérence du gouvernement Legault.

Dans le document intitulé Le Québec : Fier et en affaires partout dans le monde — Vision internationale du Québec, on reprend les mêmes arguments que ceux que les universités et les milieux d’affaires ont opposés au ministre Simon Jolin-Barrette quand il a voulu fermer le robinet du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), dont se prévalent nombre d’étudiants étrangers pour immigrer rapidement au Québec. « Les étudiants internationaux constituent des candidats de choix pour l’immigration : les étudiants francophones ou francisés et intégrés dans leur milieu d’études sont particulièrement bien placés pour poursuivre leur vie au Québec, s’ils le souhaitent. Ils ont tous les atouts pour répondre rapidement au besoin des entreprises, à partir de qualifications acquises en bonne partie au Québec », peut-on lire dans la nouvelle politique internationale. On ne saurait mieux dire.

La politique entend soutenir davantage l’engagement international des universités et des cégeps. Malgré le fait qu’en dix ans, le nombre d’étudiants étrangers a presque doublé dans les universités québécoises et qu’il a triplé au collégial, le Québec, selon les données de 2017, n’accueillait que 12 % des étudiants étrangers au Canada, contre 48 % en Ontario et 24 % en Colombie-Britannique. Le ministre n’a sans doute pas lu la politique avant de charcuter le PEQ, qui est un des facteurs d’attraction des étudiants étrangers.

En annonçant sa politique, la titulaire du MRIF, Nadine Girault, a annoncé la création d’un comité ministériel de l’action internationale, qui aurait été bien utile pour inspirer l’action du ministre Jolin-Barrette. De tels comités servent justement à appuyer les « efforts de planification et de coordination, ainsi [qu’à] améliorer l’efficacité et la cohérence de l’action gouvernementale », selon le ministère du Conseil exécutif.

Dans sa politique, la ministre insiste sur le fait que, dans un monde de plus en plus interconnecté et branché sur les médias sociaux, la « force d’attractivité et d’influence d’un État se rattache donc désormais fortement à son image, à sa notoriété et à sa réputation sur la scène internationale ». Le gouvernement Legault, en se faisant le promoteur d’une « marque Québec », verse trop dans le « commercial » quand il est question de relations internationales, poussant le bouchon à la limite du simplisme.

Avec sa nouvelle division internationale, Investissement Québec (IQ) en mènera large. Les chargés de poste dans les délégations, les bureaux et les antennes à l’étranger ont reçu des directives sur l’importance qu’accorde le gouvernement Legault aux relations économiques. Ce virage économique en inquiète certains.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement du Québec veut donner une couleur plus économique à ses relations internationales. Sous le gouvernement Marois, le ministère des Relations internationales, confié à Jean-François Lisée, avait absorbé le Commerce international. Robert Bourassa avait désigné Monsieur Provigo, l’homme d’affaires Paul Gobeil, ministre des Affaires internationales, le terme Affaires remplaçant celui de Relations, et Bernard Landry a cumulé les Relations internationales et le Commerce extérieur sous le gouvernement Lévesque.

À sa décharge, le gouvernement Legault semble vouloir marcher et mâcher de la gomme en même temps. « La nouvelle vision s’inscrit dans la continuité », a indiqué Nadine Girault. On répète que la diplomatie d’influence est cruciale pour le Québec — « partenaires d’abord, investisseurs ensuite », peut-on lire.

À l’heure où se mettent en oeuvre des traités de libre-échange entre le Canada et l’Europe, d’une part, et l’Asie, d’autre part, il est évident que le gouvernement québécois doit accorder beaucoup d’attention à ses relations économiques à l’étranger. Mais le Québec n’est pas une marque de yogourt, pour paraphraser Pierre Falardeau. Le rayonnement du Québec dans le monde n’est pas unidimensionnel et dépasse les missions de chambres de commerce. Il doit se manifester dans la sphère politique, en culture, en recherche, au sein de la Francophonie. En définitive, ça aussi, c’est bon pour le commerce.