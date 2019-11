Le juste équilibre

À la fois « précurseur et prudent ». C’est ainsi que se qualifie le Québec en matière d’aide médicale à mourir, selon les auteurs du rapport sur L’aide médicale à mourir pour les personnes en situation d’inaptitude, dévoilé vendredi par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Il est vrai que depuis les premiers pas sages et mesurés de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité (2012) jusqu’à cette promesse formulée par le gouvernement de François Legault de mener une consultation publique visant à élargir la portée de la loi, le Québec aura été quasi exemplaire, il faut bien le noter.

Rares sont les chapitres de la vie parlementaire et politique où l’on sent que la partisanerie ne colore ni les travaux, ni non plus les réflexions et les décisions. C’est bel et bien cette étiquette noble d’apolitiques qu’on peut accoler aux débats passés et actuels entourant l’aide médicale à mourir (AMM), qui demeurent sans teinte partisane au gré des gouvernements qui passent. Que la classe politique soit remerciée de comprendre très simplement, mais aussi très bellement qu’en matière de vie ou de mort, les codes habituels de la joute ne tiennent pas.

Les experts dont le rapport fort attendu a été diffusé hier ont travaillé pendant un an et demi pour documenter une des questions les plus épineuses rattachées au délicat dossier de l’AMM : comment composer avec le désir de mourir de personnes atteintes de maladies qui les placeront en situation d’inaptitude ? La loi actuelle sur les soins de fin de vie ne permet pas à des personnes atteintes de maladies qui les rendront mentalement inaptes — l’alzheimer, d’autres formes de démence ou des maladies associées à des pertes cognitives importantes, par exemple — de recourir à l’AMM, car le cadre légal actuel exige qu’un demandeur de l’AMM soit en mesure de donner un consentement libre et éclairé du moment de la demande jusqu’à l’administration du soin de fin de vie.

Le rapport ouvre la porte à un élargissement de l’accès en cas d’inaptitude : le patient devrait conserver son droit à l’AMM même s’il devient inapte entre le moment de la demande et celui de l’administration de l’aide ; le patient atteint d’une maladie grave et incurable devrait pouvoir rédiger sa demande d’AMM lorsqu’il est encore en mesure de le faire ; le patient devrait choisir un tiers chargé d’enclencher le traitement de la demande d’AMM au moment opportun, en cas d’inaptitude. Comme le souligne le rapport, ces recommandations se fraient un chemin tortueux entre le droit à l’autodétermination, la compassion et la prudence.

Dans les hôpitaux, certains médecins qui administrent les soins de fin de vie ont observé que des patients ayant formulé la demande et craignant de perdre la lucidité requise jusqu’à la toute fin renoncent à se faire administrer des médications trop fortes et souffrent en silence, juste pour être certains de ne pas passer à côté de leur fin. Ces seuls cas d’espèce devraient convaincre qu’il faut améliorer la loi, si subtile et complexe sera la rédaction des termes de sa nouvelle version.

Ce n’est pas un hasard si la question de l’inaptitude refait ainsi surface et fait l’objet d’une telle attention. Elle inquiète les Québécois, qui, dans une forte majorité et par sondage, ont exprimé au printemps dernier leur appui à un élargissement de l’accès à l’AMM pour les personnes susceptibles de ne plus pouvoir donner un consentement éclairé dans les derniers moments de leur vie. « Nous entendons le cri du coeur de nombreux Québécois qui souffrent et qui réclament un élargissement », a rappelé la ministre de la Santé, dont la consultation publique se met en branle. Les Québécois savent-ils qu’ils sont bénis des dieux ? Ils seront à nouveau consultés sur cet enjeu d’importance, et nul doute que ce débat permettra à la société de grandir encore un petit peu.