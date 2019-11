Ward c. gabriel: le triomphe de la rectitude

Au tribunal de la rectitude politique, on achève bien la liberté d’expression. C’est la conclusion à tirer du jugement rendu par la Cour d’appel dans le litige opposant l’humoriste Mike Ward au chanteur Jérémy Gabriel.

La Cour d’appel confirme, à deux voix contre une, le jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne. Ward est ainsi condamné à verser 35 000 $ en dommages à Gabriel pour s’être moqué de lui dans un spectacle d’humour noir, en ridiculisant le handicapé. Les paroles sinistres de Ward ont blessé l’adolescent et sa famille, à n’en point douter.

Atteint du syndrome de Treacher Collins, une maladie qui provoque des déformations de la tête et de la surdité, le jeune Gabriel s’est fait traiter « de lette » qui « chantait mal » avec « un subwoofer » sur la tête, entre autres blagues mesquines. Il y avait peut-être matière à une poursuite en diffamation contre Ward pour ses propos carnassiers, mais Gabriel et ses parents ont opté pour un recours en discrimination fondé sur le handicap.

Ainsi, les paroles de Ward ont été assimilées à un acte de discrimination, privant Jérémy Gabriel de son droit à la dignité, l’honneur et la réputation. Nous voilà bien engagés sur la pente savonneuse de la censure pour des motifs obliques de rectitude politique. Malgré toutes les précautions qu’elle prend, la Cour d’appel se fait l’arbitre du bon goût en matière d’humour, ce qui est contraire à tous les enseignements des tribunaux supérieurs dans les affaires de liberté d’expression. Elle n’a pas tenu compte du contexte dans lequel les propos ont été prononcés : un spectacle d’humour noir, rempli d’exagérations, dans lequel Ward varlopait une brochette de personnalités publiques dites « intouchables ».

Dans sa dissidence de 41 pages, la juge Manon Savard offre des arguments solides permettant d’espérer que la Cour suprême se penchera sur le dossier (Mike Ward a déjà annoncé son intention d’en appeler du jugement). Le droit à la liberté d’expression n’est pas absolu, c’est bien vrai. Mais le droit à la dignité ne l’est pas plus. Le sentiment d’outrage et le chagrin des uns ne cautionnent pas la mise à l’index des propos outranciers des autres. Cet exercice de pondération, entre le droit à la liberté d’expression et le droit à la dignité, a été escamoté dans la cause opposant Mike Ward à Jérémy Gabriel.