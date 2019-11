Cyberintimidation: suffit, la violence!

Dans le confort anonyme et douillet du monde virtuel, des agresseurs disséminent leurs salves de violence. Ils s’improvisent tortionnaires de l’âme et du corps des femmes. L’aisance et la rapidité avec lesquelles les harceleurs commettent leur brutalité, à l’aide d’un courriel, d’un commentaire ou d’un tweet, sont inversement proportionnelles à l’étendue des dommages causés aux destinataires de ces violences.

À l’Assemblée nationale, les gros mots sont interdits, mais exceptionnellement, ce mercredi, ils ont résonné de tout leur poids destructeur. La cyberintimidation n’est généralement pas diffusée largement, mais vise une personne. « Va chier, la brebis. » « Pauv’ conne. » « Inutilité vivante. » « Suicide-toi donc. » « Retourne d’où tu viens. » « Tu vas l’avoir ta leçon. » « Va te faire enculer. »

Ces humiliations, dénoncées avec grande émotion par la députée solidaire Christine Labrie, ont été reçues par des politiciennes. « C’est la réalité à laquelle on fait face ici, maintenant, au Québec », a exposé la députée de Sherbrooke, soutenue dans sa dénonciation par des collègues de tous les partis. À une semaine de souligner avec émotion les 30 ans qui nous séparent de la tuerie de Polytechnique — cet horrible féminicide-balafre de notre histoire —, il est nécessaire de rappeler que les violences faites aux femmes n’ont pas diminué. Elles prennent simplement de nouveaux visages et le fil coupant des réseaux sociaux s’est hélas ajouté à un lourd arsenal.

Dénigrées pour leur apparence, attaquées sur leur intelligence, les femmes — qu’elles soient connues ou non — sont le réceptacle de cette violence sourde, facile, couarde. Les poltrons manient les mots comme des armes. Leurs brutalités créent un climat d’insécurité et beaucoup de souffrance. La cyberviolence a mené des femmes au suicide.

Que faire pour contrer ce fléau ? Dénoncer d’abord, haut et fort, ainsi que ce fut fait cette semaine, et comme d’autres avant l’ont fait, qu’on pense par exemple au tapage associé à feue la Ligue du LOL, ce groupe Facebook privé voué en France à la distribution de vacheries et autres phrases assassines destinées aux femmes. Dénoncer pour exposer cette violence silencieuse qui, autrement, demeure aux yeux du monde, hormis les victimes, une affaire qui n’existe pas. Puis, s’il le faut, accuser, porter plainte. S’il y a des victimes, il y a des bourreaux, dont on doit stopper le cycle de violence.