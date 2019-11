La grève du CN, un conflit qui doit cesser

Il aura fallu quelques petites journées pour saisir l’effet désastreux d’une grève des 3200 chefs de train, agents de train et de triage du Canadien National (CN) sur l’économie canadienne. Soudainement unies dans les conséquences néfastes d’une réduction de 90 % du transport sur les 22 000 km de voies ferroviaires du pays, l’Alberta et le Québec ont, la semaine dernière, imploré Ottawa de forcer le retour à la Chambre pour l’adoption d’une loi spéciale. Le gouvernement Trudeau préfère laisser la chance à la négociation. Mais ce non-interventionnisme ne pourra pas être éternel.

Si la grève devait s’étirer jusqu’à la reprise prévue des travaux parlementaires le 5 décembre prochain, la facture des pertes pourrait dépasser les 2 milliards et plomber la croissance du PIB, selon certaines éminences économistes. La complainte des provinces, entendue plus fortement dans l’ouest et au Québec, n’est pas théâtrale ni fictive. Les enjeux sont cruciaux.

Au Québec, après un premier défilé de tracteurs vendredi dernier devant les bureaux du CN à Montréal, des agriculteurs membres de l’Union des producteurs agricoles ont décidé de déplacer ce lundi leur attirail devant les bureaux du premier ministre Trudeau, de qui ils espèrent une action musclée. Leur impatience n’a d’égale que leur inquiétude : les réserves de propane s’étiolent au Québec, qui doit prioriser les secteurs essentiels dans le ravitaillement. Desservis déjà par la météo hivernale hâtive des dernières semaines, les agriculteurs d’ici, de la Saskatchewan aussi, ont besoin d’assécher leurs récoltes, et manquent de propane pour ce faire.

Il aura fallu à plusieurs une crise du genre pour comprendre l’extrême dépendance de plusieurs secteurs cruciaux au propane, dont 85 % des réserves du Québec lui sont acheminées par train, depuis Sarnia en Ontario principalement. Le chauffage des hôpitaux, des résidences pour personnes âgées ou des garderies est intimement lié à cette ressource. Il s’est trouvé ces derniers jours quelques rigolos commentateurs de l’Ouest canadien pour rappeler au Québec les bienfaits d’un autre mode de transport… le pipeline.

Avec son effet en cascade sur un nombre impressionnant de secteurs essentiels de l’économie, la mise à l’arrêt — ou presque — des activités d’un des principaux transporteurs ferroviaires au Canada entraîne un niveau d’alerte qui passe de préoccupant à alarmant plus les journées de grève s’additionnent. On peut aisément comprendre les représentants d’associations de manufacturiers, de minières et de transporteurs d’espérer qu’une loi spéciale mette fin à ce que plusieurs associent à un véritable cauchemar économique. Quelques jours encore et, en effet, des scénarios catastrophe commenceront à pousser ici et là.

Jusqu’ici, Ottawa encourage la négociation de bonne foi — mais les échanges durent déjà depuis plus de cinq mois, et en présence de médiateurs chevronnés. Des proches du dossier affirment qu’il en faudrait peu pour voir poindre un règlement, mais que la confiance s’est érodée. La partie patronale pointe un différend salarial pour expliquer la grève générale illimitée (votée à 99,2 % par les membres du syndicat) ; la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada pointe plutôt les enjeux de santé et sécurité au travail.

Voilà des années qu’un concert de voix unanimes souligne les effets dramatiques de la fatigue dans le transport et la sécurité ferroviaires : tant du côté des syndiqués, que du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) que… de Transports Canada. Dans un rapport sur les programmes de gestion de la fatigue publié en 2010, Transports Canada « reconnaît que la fatigue est l’un des enjeux de sécurité les plus préoccupants auxquels l’industrie ferroviaire est aujourd’hui confrontée ». Le BST a fait de cet enjeu, auquel plusieurs accidents, dont la tragédie de Lac-Mégantic, ont été rattachés de près ou de loin, une des inscriptions prioritaires de sa Liste de surveillance de 2016. Malgré cela, quatre rapports d’enquête concernant des événements où la fatigue des cheminots était en cause ont été publiés depuis, signe que les solutions destinées à amoindrir cette problématique d’importance ne sont pas trouvées.

On peut compter sur les doigts d’une main les journées qui restent pour espérer conclure un règlement négocié, bien évidemment favorable à l’imposition d’un dénouement forcé. Hélas, au-delà de cette seule et mince période de grâce, l’économie canadienne et certains services essentiels souffriraient gravement, ce qui rendra la loi spéciale inévitable.