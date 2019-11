Quelle place occupent les femmes dans le champ littéraire et l’univers du livre au Québec ? À question pertinente, réponse troublante : les écrivaines envoient exactement autant de manuscrits aux éditeurs que ne le font les écrivains, mais sitôt franchie la ligne de départ, cette belle égalité se fracasse dans les tout premiers maillons de la chaîne du livre.

Merci à l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) pour une autre de ces analyses sociologico-culturelles qui transforment des impressions en statistiques : livre est un mot masculin, et bien qu’édition, recension, bourse et critique soient du côté féminin du genre, cela ne se reflète pas le moins du monde dans les données recensées par Isabelle Boisclair et son équipe.

Dans l’élan créateur, hommes et femmes sont égaux à la plume et au clavier. Mais les femmes n’atteignent même pas le premier stade de confort de la zone paritaire, avec 37 % des oeuvres publiées pendant la période étudiée et chez les éditeurs participants, contre 54 % pour les hommes — les 9 % qui restent sont dans la catégorie des ouvrages collectifs. Comme dans d’autres industries culturelles, les femmes subissent aussi une perte financière. Plus nombreuses à recevoir des bourses à la création des différents conseils subventionnaires, elles empochent pourtant des montants moins élevés (elles reçoivent la moitié des montants totaux, mais elles sont plus nombreuses à piger dans la cagnotte). Même scénario d’iniquité financière du côté des prix littéraires.

Partout où le « système » est désormais scruté sous la lorgnette de la parité, les mêmes constats sont formulés. Une longue tradition d’hommes à la table décisionnelle ne se démantèle pas aussi vite qu’on crie équité ou qu’on souffle égalité — même si la tendance est à l’amélioration. Pas un milieu n’y échappe. La tradition littéraire s’est inventée sous l’égide des hommes, et ce que l’UNEQ relève dans cette étude est que sous le vernis des bonnes intentions se camoufle un biais masculin : dans la sélection effectuée par les éditeurs, mais aussi dans la critique que proposent les médias des oeuvres signées par une femme ou un homme — Le Devoir n’y échappe pas.

L’un des volets les plus éloquents de la recherche reste le segment portant sur les mots pour le dire. Scrutés par les chercheurs, les médias réservent le plus souvent des mots grandioses pour qualifier l’oeuvre des écrivains — un roman remarquable ! une fiction brillantissime ! un passage magistral ! — alors que les autrices récoltent plus souvent qu’à leur tour les qualificatifs de l’affect : que sous la plume des femmes tout est « sensible, juste et délicat »…