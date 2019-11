Projets indépendantistes: au-delà du réel

Québec solidaire est sorti de son congrès plus indépendantiste que jamais, du moins si on considère certaines propositions adoptées par les quelque 600 militants réunis en fin de semaine à Longueuil.

Si QS remporte les élections en 2022, une perspective qui semble stimuler les troupes, son gouvernement fera des « gestes de rupture » avec le Canada d’entrée de jeu, sans attendre l’issue des travaux de l’Assemblée constituante chargée de rédiger une Constitution d’un Québec indépendant, un texte fondateur qui serait soumis à la population par la voie d’un référendum dans un premier mandat. Un gouvernement solidaire entend violer le cadre constitutionnel canadien, la Loi constitutionnelle de 1867 étant « illégitime », a dit Sol Zanetti, l’ancien chef d’Option nationale, « un torchon colonial », a renchéri l’ancienne présidente d’ON, Émilie Charbonneau. Sur le strict plan de la légitimité démocratique, ils n’ont pas tort, et cela vaut aussi pour sa modification imposée au Québec en 1982.

« L’acte d’autodétermination exige inévitablement des ruptures », a soutenu la co-porte-parole, Manon Massé. Ainsi, un gouvernement solidaire percevrait d’emblée tous les impôts, les taxes et autres contributions fédéraux sur le territoire québécois et remettrait ce qu’il jugerait être son dû au gouvernement fédéral par la suite. Il abolirait le poste de lieutenant-gouverneur du Québec ainsi que le serment d’allégeance à la reine que les élus de l’Assemblée nationale sont dans l’obligation de prêter. Dès le premier jour d’un gouvernement solidaire, les pipelines et les gazoducs ne relèveraient plus d’Ottawa, mais bien de Québec, qui en bloquerait le passage sur le territoire québécois.

Deux ans après la fusion d’ON et QS, ces engagements reprennent des éléments du programme de la formation politique fondée par Jean-Martin Aussant. Dans un sens, l’aval donné à ces gestes de rupture parachève la fusion des deux partis et confirme que l’approche de QS au regard de l’indépendance est résolument oniste.

Évidemment, la perception par Revenu Québec des taxes et impôts fédéraux payés sur le territoire québécois n’est pas sans poser des problèmes pratiques. Que ferait le gouvernement solidaire si Ottawa refusait de se soumettre aux nouvelles règles du jeu, comme il faudrait s’y attendre, et forçait les contribuables québécois à lui verser des impôts sous peine d’amendes ? Pris entre deux feux, le pauvre contribuable devrait-il payer deux fois ?

Jean-Martin Aussant, qu’on ne pouvait taxer de naïveté, avait une réponse toute prête. Si d’aventure, Option nationale, avec sa plate-forme indépendantiste radicale, remportait la victoire et formait le gouvernement, ces questions d’intendance provinciale ne se poseraient plus, les électeurs ayant décidé, de façon non équivoque, que le Québec deviendrait un pays. La réalité politique ne serait plus du tout la même. Nous serions dans un autre monde, ce qui permettait à ON, et permet aujourd’hui à QS, de ne pas accorder d’importance aux détails terre à terre. Ainsi, puisque l’élection d’un gouvernement solidaire en 2022 n’est pas une possibilité réelle, point besoin pour QS de s’enfarger dans les fleurs du tapis.

Pour sa part, le Parti québécois est loin d’avoir un plan de match défini. En congrès à Trois-Rivières, les péquistes ont adopté une simple déclaration de principes où le parti s’engage « à tout mettre en oeuvre pour mener le Québec à son indépendance nationale ». Son action politique « se concentrera sur la fondation d’un pays, non pas sur la gestion ordinaire d’une province ». C’est vague et bon enfant : rien de concret n’est encore arrêté. Ce sera à son prochain chef de voir à la suite des choses. L’élection de 32 députés du Bloc québécois apporte certes un baume au PQ, mais on ne peut associer cette renaissance à une montée indépendantiste, d’autant plus que le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, veut essentiellement faire fonctionner le Parlement fédéral.

Sur les lignes de côté s’est placée la députée « souverainiste indépendante » Catherine Fournier, qui publie un nouveau livre intitulé Le projet Ambition Québec : s’organiser pour l’indépendance. Selon l’élue, la promotion de l’indépendance passera par des initiatives non partisanes, par une « flotte » plutôt que par un « vaisseau amiral ». Huit mois après sa démission du PQ, on ne peut pas dire que sa vision s’est incarnée dans la réalité.

Pour l’heure, QS est peut-être plus indépendantiste que jamais — on peut d’ailleurs se demander ce qu’en pensent les gauchistes internationalistes dans ses rangs —, mais la rivalité belliqueuse qu’il oppose au PQ n’a pas baissé d’un cran. La réalité, c’est que les indépendantistes resteront profondément divisés tant que QS et le PQ se regarderont en chiens de faïence.