Des piétons à protéger

Un homme de 89 ans a été tué en traversant le boulevard Décarie, angle De Maisonneuve, vendredi à Montréal. C’est le 19e piéton fauché dans la métropole, ce qui fait de 2019 une année plus meurtrière que la précédente pour les bipèdes.

En dépit d’une préoccupation accrue de la part de la Ville, comme en témoigne l’adoption de l’approche Vision zéro par l’administration Plante (une initiative lancée par l’ex-maire Denis Coderre), les piétons demeurent encore à risque.

Il est plutôt futile de blâmer l’administration Plante, comme tente de le faire l’opposition à l’Hôtel de Ville, pour les retards dans l’application de la Vision zéro. Voilà le genre d’enjeu qui mérite une approche non partisane et collaborative de la part des élus. La mairesse Valérie Plante annoncera d’ailleurs un investissement majeur à ce sujet lundi, ce qui tombe à point nommé.

Les rues de Montréal sont les plus touchées par ce problème majeur de sécurité publique, mais il concerne tout le Québec. Le bilan routier s’améliore année après année, sauf pour les piétons. Selon les statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), les piétons représentent maintenant près de 20 % de tous les décès sur les routes, comparativement à 12 % il y a une quinzaine d’années. En 2018, 69 piétons ont été tués dans tout le Québec, soit 17 % de plus que la moyenne de 2013 à 2017. C’est « un cri strident et continu auquel il faut répondre de façon urgente », comme l’affirme Jeanne Robin, porte-parole de Piétons Québec.

Il ne faut guère chercher longtemps pour trouver des explications à ce phénomène. L’aménagement des rues, en particulier les intersections où surviennent la majorité des accidents mortels, est encore pensé en fonction de la fluidité des déplacements automobiles. À ce chapitre, Montréal a fait beaucoup pour repenser l’aménagement urbain, en ajoutant notamment des saillies, qui permettent d’écourter le temps nécessaire pour traverser. Ces efforts sont encore insuffisants et ils doivent être décuplés dans un environnement complexe.

D’un côté, la Ville de Montréal encourage à juste titre les initiatives visant à accroître le recours aux transports actifs, dont la marche fait partie. De l’autre, ces marcheurs arpentent un territoire encore trop hostile, dans une ville où le parc automobile augmente plus vite que la population, ce qui oblige à une vigilance accrue pour assurer le partage harmonieux et sécuritaire des voies publiques.

Le vieillissement de la population vient rappeler l’importance de réaménager les rues d’une manière pérenne. En 2031, les 65 ans et plus formeront le quart de la population du Québec, selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec. Nous n’en faisons pas assez pour anticiper ce choc démographique, dont nous subissons déjà les conséquences. La mort de l’octogénaire montréalais s’inscrit dans une lourde et fâcheuse tendance : les aînés forment plus de la moitié des 105 décès de piétons enregistrés en 2015 et 2016, selon une étude de la SAAQ. C’est bien la preuve que l’aménagement routier est en retard sur l’évolution démographique du Québec.

Ce n’est pas en culpabilisant les piétons sur la couleur de leur habillement, comme l’a fait la SAAQ dans une récente campagne de prévention, que le bilan va s’améliorer. « Habille-toi donc pour qu’on te voie », dit en substance la SAAQ aux piétons. C’était « de l’humour », a dit une porte-parole la société d’État en guise de justification. Désolé, bande de farceurs, mais on ne la trouve pas drôle. Ce discours moralisateur et infantilisant revient à faire porter au piéton la responsabilité de sa sécurité, tout en gommant le danger que représente l’automobiliste pour lui. S’il y a un comportement à changer, c’est celui de l’automobiliste insouciant, qui ne daigne même pas reconnaître la priorité aux piétons aux passages protégés, comme l’illustrait une récente enquête de La Presse.

Les efforts de prévention les plus utiles ne passent pas par les campagnes d’image et de sensibilisation. Ils doivent porter sur l’aménagement physique. Cette méthode a fait ses preuves pour réduire le nombre de collisions faisant des morts ou des blessés. Il s’agit de sécuriser les intersections, d’installer des feux prioritaires pour piétons, d’allonger le temps alloué pour traverser, d’aménager des refuges pour piétons sur le terre-plein central d’un boulevard, etc.

La clé du succès repose sur ces initiatives, qui permettront de limiter la durée d’exposition potentielle du piéton aux voitures en mouvement, entre autres aux intersections, où surviennent les trois quarts des accidents. C’est l’un des principaux avantages de Vision zéro, une politique qui profite aussi aux cyclistes. Elle permet de transformer les aménagements en fonction d’objectifs de sécurité, et non de fluidité.

La Ville de Montréal fait figure de pionnière avec Vision zéro. Les autres villes devraient s’en inspirer, de même que la SAAQ et le ministère des Transports.