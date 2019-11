Le souque à la corde

Dans l’allocution qui a servi d’ouverture à la commission étudiant le volumineux projet de loi 40 sur la transformation des commissions scolaires, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a exprimé le souhait qu’on ne fasse pas dire à sa proposition ce qu’elle ne disait pas. Le risque n’est pas tant d’instrumentaliser le PL40 pour en tirer des scénarios fictifs, mais bien de passer à côté de l’essentiel, tant cette réforme est tentaculaire. Il s’agit d’un fourre-tout qui propose bien davantage qu’un changement de structures et suggère de redessiner la carte des pouvoirs autour de l’école et de son projet éducatif.

Le parfait projet de loi n’existe pas, ni non plus le tout-à-fait imparfait. Mais plus rares sont les ambitions législatives qui camouflent ce qu’elles n’ont pas annoncé. Et c’est peut-être là la plus grande faille du PL40, qui propose à travers 312 articles et deux annexes bien plus qu’une transformation des commissions scolaires en centres de services, mais une kyrielle de modifications qui laisseront le territoire scolaire québécois fragmenté et vulnérable à des intérêts peu outillés pour décider du sort des écoles.

Si l’idée de la CAQ est de « remettre l’école dans les mains de sa communauté », force est d’admettre que la communauté ne s’entend pas le moins du monde sur la manière dont doit s’opérer la gouvernance de l’école. Les dernières semaines d’audiences de la Commission de la culture et de l’éducation ont permis de voir qu’autour de ce projet de loi, une vaste opération de souque à la corde s’opère au grand jour.

Le registre des oppositions est vaste. Le fait d’abolir le principe d’élection au suffrage universel du côté des commissions scolaires francophones mais de le maintenir du côté des anglophones est discriminatoire, ont fait valoir certains. Le fait de donner aux parents 8 des 16 sièges au conseil d’administration des futurs centres de services est aberrant, ont déploré d’autres. Le fait de permettre au ministre de l’Éducation de « prendre toute mesure utile à l’application de la loi » — article 310 du projet de loi — est inquiétant, ont avancé des critiques, inquiets de la surcentralisation inscrite en filigrane d’un projet aux velléités pourtant décentralisatrices.

Dans une critique rigoureuse publiée mercredi dans Le Devoir, les dirigeants de l’Institut sur la gouvernance, Yvan Allaire et Michel Nadeau, attaquent le socle de gouvernance du projet de loi 40, qui n’a pas prévu les rouages nécessaires à la constitution de conseils d’administration crédibles et légitimes pour diriger les fameux centres de services qui prendront la place des commissions scolaires. « La crédibilité d’un conseil se mesure par le sentiment largement partagé que le conseil est composé de personnes intègres qui ont les connaissances et l’expertise pour composer avec les enjeux de l’organisation », écrivent-ils, une condition à laquelle ne répond pas la proposition Roberge.

Qui présidera aux destinées des écoles ? Dans un absolu un peu facile, souhaitons que ce soit des passionnés de l’éducation, des connaisseurs des rouages de l’appareil scolaire, des gens désintéressés — dans le sens de défenseurs d’un projet plus grand que leurs intérêts propres. Hélas, si les audiences des derniers jours sont annonciatrices de la suite, il y aura sans doute au passage quelques-uns de ces enthousiastes de l’Éducation, avec sa majuscule de noblesse pour bien marquer toute l’importance que revêt la formation des esprits humains, mais il y aura peut-être surtout des défenseurs d’intérêts trop éloignés de la réussite et de la formation des enfants.

Les contradictions et les oppositions sont trop imposantes autour du PL40 pour que le dernier acte d’adoption de ce volumineux projet se fasse dans l’exécution d’un bâillon, ainsi que plusieurs le craignent tant la session tire à sa fin. Ce gouvernement a fait la démonstration, en reculant sur une réforme de l’immigration bâclée, qu’il pratiquait la contrition et l’art de savoir reculer lorsqu’il le fallait. La sagesse et le bon sens politique commandent qu’il sache ici aussi prendre le temps de réviser les morceaux brinquebalants de sa réforme.