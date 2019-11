Affaire ukrainienne: en toute partisanerie

D’auditions privées à auditions publiques, la procédure d’impeachment de Donald Trump pour abus de pouvoir à des fins personnelles est entrée dans une autre dimension, mercredi, à moins d’un an de la présidentielle de 2020. À la barre comme témoin clé en ce jour 1 : William Taylor, le chargé d’affaires américain en Ukraine, dont le long témoignage, objectif et pédagogique, aura clairement mieux servi la cause politique démocrate que celui, d’une faiblesse médiatique évidente, fait par le procureur spécial Robert Mueller, en juillet dernier, en rapport avec l’affaire russe.

On connaissait déjà la teneur des propos de M. Taylor, puisque son témoignage à huis clos a récemment été publié, tout comme celui de George Kent, haut responsable au département d’État qui témoignait en sa compagnie, mercredi, au Congrès. Mais que M. Taylor soit allé les présenter publiquement, avec force détails, a fait apparaître le président plus coupable que jamais d’avoir abusé de sa fonction.

« Je devenais de plus en plus inquiet », a déclaré ce diplomate de carrière, qui disait voir s’installer de jour en jour une diplomatie parallèle orchestrée par l’avocat personnel et roué de M. Trump, Rudy Giugliani, en collaboration, entre autres, avec l’ambassadeur américain à l’Union européenne, Gordon Sondland — un homme qui, incidemment, a obtenu son poste après avoir donné 1 million $US au comité chargé des cérémonies d’investiture de Donald Trump, en janvier 2017.

À retenir l’aide militaire américaine destinée à l’Ukraine et votée par le Congrès, M. Trump mettait sérieusement en péril la jeune et fragile démocratie ukrainienne face aux agressions russes, s’est particulièrement désolé M. Taylor, révélant que, dans une conversation avec M. Sondland, le président aurait dit que l’Ukraine « l’intéressait » moins que « les enquêtes sur Biden ».

Voilà qui est limpide. Voici par ailleurs, encore une fois, que le comportement du président américain sert très directement les intérêts de Vladimir Poutine.

Si tant est que la cause ne soit pas déjà entendue, les preuves s’accumulent voulant que M. Trump ait conditionné l’aide militaire américaine de 400 millions de dollars à l’engagement par le jeune président ukrainien, Volodymyr Zelensky, d’ouvrir des enquêtes anticorruption visant nommément Joe Biden — dont le fils a siégé de 2014 à 2019 au conseil d’administration d’une entreprise gazière du pays, Burisma — dans l’espoir de salir sa candidature à l’investiture démocrate.

Face à la preuve, les républicains ont opposé mercredi un langage parfaitement trumpien. D’entrée de jeu, le représentant Devin Nunes a dénoncé la « politique démocrate de terre brûlée contre Trump ». Le président, ont soutenu les républicains, avait des raisons tout à fait « légitimes » de retenir l’aide militaire, vu les problèmes de corruption dont souffre l’Ukraine. Quant à M. Taylor, font-ils valoir, il fait partie d’« une cabale de bureaucrates radicaux non élus », allusion à « l’État profond » contre lequel M. Trump n’a de cesse de rallier ses sympathisants.

Pour avoir oeuvré sous plusieurs présidences ces dernières décennies, on peut difficilement accuser MM. Taylor et Kent de partisanerie crasse. Ce qui est clair, en revanche, c’est que la diplomatie est en révolte contre le secrétaire d’État, Mike Pompeo, pour la façon dont il laisse le président utiliser la politique étrangère à des fins personnelles et électorales.

Il n’est évidemment pas dit que la stratégie républicaine du dénigrement ne fonctionnera pas. Les auditions publiques, qui se poursuivent vendredi avec le témoignage de l’ancienne ambassadrice américaine à Kiev, Marie Yovanovitch, sont essentiellement politiques en ce sens qu’elles s’adressent d’abord à l’électorat américain qui ira voter le 3 novembre prochain. Or, si les sondages indiquent aujourd’hui qu’une bonne moitié des Américains est maintenant favorable à une mise en accusation, il reste que l’électorat républicain de M. Trump lui reste malgré tout fidèle.

M. Biden, que rien n’accuse jusqu’à preuve du contraire, n’en est pas moins sur la défensive. N’y a-t-il jamais de fumée sans feu ? Il suffit de jeter un coup d’oeil aux hallucinants rassemblements de Trump, diffusés par Fox News, pour comprendre à quel point son populisme et sa démagogie continuent de porter contre les démocrates drapés dans leur défense de la vertu et de l’État de droit. La campagne électorale qui va s’accélérant sera tout le contraire d’un antidote à la guerre de tranchées partisane qui déchire la vie politique américaine.